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Kocaeli Gölcük'te zemine iyileştirme çalışması

GÜNDEM 15.07.2023, 13:06
Kocaeli Gölcük'te zemine iyileştirme çalışması

Kocaeli'nin Gölcük Merkez Mahallesi’nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinde zemin iyileştirme ve hafriyat çalışmalarına başlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı Gölcük’ün merkezinde modern bir alan oluşturacak, ilçenin kalbine dönüştürecek Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nde zemin iyileştirme ve hafriyat çalışmalarına başlanıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yoğun girişimleri ile hayata geçirilen projede, Emlak Konut G.Y.O. tarafından yapılan ihaleyi kazanan firma  yer tesliminin ardından mobilizasyon çalışmalarına başladı.

360 DAİRE 407 İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK

Gölcük Kentsel Dönüşüm Projesi’nin önemli kısmı olan zemin iyileştirme çalışmalarına başlanması akabinde hafriyat çalışmaları da hızlı bir şekilde devam edilecek. Projede; 10 blokta, 360 daire, 407 işyeri ve 985 araçlık 2 katlı otopark inşa edilecek.

YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap inşaatı ile ilgili; zemin iyileştirme raporları, inşaat projeleri ve diğer teknik çalışmalar yapılarak, tüm ilgili kurumlardan ve üniversitelerden onay alındı. Projenin yapımını gerçekleştirecek Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma sahada başladığı mobilizasyon çalışmalarına da devam ediyor.

PROJE ALANI 2015 YILINDA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Proje kapsamında 2015 yılında riskli alan ilan edilen, Merkez Mahallesi, D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Ali Fuat Kanpara Caddesi (20. Sokak) arasındaki 36 dönüm alanın Kentsel Dönüşüm Plan Tadilatı, 2020 yılında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

BAKANLIK BÜYÜKŞEHİR VE GÖLCÜK BELEDİYESİ GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi arasında, 02.06.2022 tarihinde imzalanan protokolle; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zararın 100 milyon TL’sini karşılamayı ve alt yapı çalışmalarını üstlendi. Gölcük Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu girişinde, Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Ofisi açılarak, hak sahipleriyle görüşmeler yapıldı ve sözleşmeler imzalandı. 

ÇARŞI MERKEZİNİN TİCARİ HAREKETLİLİĞİNİ ARTTIRACAK PROJE

Proje hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyesi tarafından tahliye süreci tamamlandı. Acele kamulaştırma dava süreçleri de, Gölcük Belediyesi tarafından tamamlandı. Gölcük Belediyesi’nin 05.01.2023 tarihinde yaptığı yıkım ihalesi sonrasında; 16 Ocak 2023 tarihinde başlayan yıkım çalışmalarıyla; 321 daire, 248 işyeri, 69 ofis ve 125 deponun yıkımı tamamlandı. Proje alanındaki hak sahiplerine kira ödemleri de; düzenli olarak yapılmaktadır. Çarşı merkezin ticari anlamda daha hareketli olmasına katkı sağlayacak projenin ilçemize ve hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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