Kocaeli Gölcük'te tarihi hamamın restorasyonu sürüyor

Kocaeli Gölcük'te tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkarak, ilçenin turistik gelişmesine katkı sağlama hedefiyle Yukarı Ulaşlı’da bulunan tarihi Osmanlı Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçedeki ecdat yadigârlarını bir bir ayağa kaldırıp ihya ederek tarihine sahip çıkmaya devam ediyor.

Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmak ve ilçenin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla bir çok tarihi eseri restore ederek ilçeye kazandıran Gölcük Belediyesi, Yukarı Ulaşlı’da bulunan tarihi Osmanlı Hamamı’ndaki restorasyon çalışmalarına hız verdi. Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait arsada bulunan hamamdaki devam eden çalışmaları Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yerinde inceledi.

ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN İMAR VE İHYA EDİLECEK

Başkan Sezer yaptığı açıklamada; “Körfez’in Bir’incisi Gölcük’ümüzün tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Ulaşlı’daki Osmanlı döneminden kalan tarihi hamam. II. Gurup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen hamamı, aslına ve fonksiyonuna uygun olarak imar ve ihya ediyoruz. Tarihi hamama çıkan bayıra da ahşap travers merdiven yaptık. Bu peyzaj düzenlenmesi sonrasında alana estetik bir görünüm kattı. Yakın zamanda da restorasyon çalışmasını tamamlayacağız” dedi.