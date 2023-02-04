Kocaeli Gölcük'te riskli binalar yıkılıyor
Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi; ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlçeyi tehlikeli yapılardan kurtararak çehresini değiştiren çalışmalarda son olarak Hisareyn Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak, İhsaniye Merkez Mahallesi; Zafer Caddesi No:28’de bulunan orta hasarlı binalar ile İhsaniye Merkez Mahallesi Kurt Caddesi, No:12’de bulunan 3 katlı ve tek katlı metruk binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı.
GÖLCÜK RİSKLİ YAPILARDAN ARINDIRILIYOR
Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 115 bina yıkılarak, enkazı kaldırılmış oldu. Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50, eski sanayi sitesindeki 10 bina ile yıkılan ve enkazı kaldıran bina sayısı 175’e ulaştı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|21
|25
|11. Alanyaspor
|21
|25
|12. Ankaragücü
|21
|22
|13. Sivasspor
|22
|24
|14. Kasımpaşa
|21
|22
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Keçiörengücü
|21
|37
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Sakaryaspor
|21
|34
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Yeni Malatyaspor
|21
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Gençlerbirliği
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|20
|32
|7. Fulham
|22
|32
|8. Brentford
|21
|31
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|29
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Wolves
|21
|20
|15. Leicester City
|21
|19
|16. Leeds United
|19
|18
|17. West Ham United
|20
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|18
|20. Southampton
|21
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Espanyol
|20
|21
|15. Valencia
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6