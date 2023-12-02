Kocaeli Gölcük'e yeni şehirlerarası otobüs terminali

Kocaeli'nde Gölcük Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatı kaplama çalışmaları büyük oranda tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Yeni Otobüs Terminali’nin inşaatı devam ediyor. İlçeye modern bir terminal kazandıracak projede; çelik çatı kaplama çalışmaları tamamlanmak üzere. Otobüslerin yanaşacağı peronların tamamlandığı terminalde; zemin kat ve 1. katta tuğla duvar imalatlarına, çevrede ise; bordür ve altyapı çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yüklenici firma görevlilerinden proje hakkında bilgiler aldı.

10 BİN METREKARE ALAN 13 PERON

Yeni terminal, 10 bin metrekare alana inşa edilirken, zemin katı 1.450 metrekare, 1. katı 460 metrekare olmak üzere toplamda 1.910 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Faaliyet gösteren otobüs firmalarının da görüşü alınarak hazırlanan projede; 13 adet peron, 9 adet yazıhane bulunacak. Başkan Sezer, otobüs terminalinin yapımı nedeniyle; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.