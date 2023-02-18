Kocaeli Gölcük Belediyesi'nden Hatay'da hijyen mesaisi

Asrın felaketinde büyük hasar gören iller arasında bulunan Hatay’da depremzedelerin hijyen ve dezenfeksiyonu için sürdürülen çalışmalar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in koordinasyonunda devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde büyük hasar gören Hatay’da depremzedeler için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hatay’ın tüm ilçelerinde depremzedelerin sağlığı için başlatılan ilaçlama, hijyen, dezenfeksiyon, kemirgenle mücadele ve çöp toplama çalışmaları, Başkan Sezer’in koordinasyonunda devam ediyor.

KURUMLAR ARASINDA GEREKLİ KOORDİNASYON SAĞLANDI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer çalışmalar kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Arsuz, İskenderun, Payas, Dörtyol, Belen ilçelerini ziyaret etti. Başkan Sezer ziyaretlerde Hatay'ın tüm ilçelerinde araç, personel ve malzemenin sevk ve idaresi konusundaki planlamayı yaparak, tüm kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağladı. İlçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Sezer, depremzedelerin taleplerini dinlemeyi ihmal etmedi.

GÖLCÜK BELEDİYESİ EKİPERİ HATAY’IN HER NOKTASINDA

Çalışmalar kapsamında Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; Defne ve Antakya'da, enkaz alanlarında ve çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon ve kemirgenle mücadele çalışmasını sürdürdü. Defne’de Gölcük Belediyesi tarafından oluşturulan aşevinde ise 1500 kişiye sıcak yemek ikramı her gün devam ediyor.