Kocaeli Gıda Üretim Tesisi'nde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni afete hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, olası bir durumda Afet Mutfağı olarak hizmet vermesi planlanan Gıda Üretim Tesisinde çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiğinde Marmara Bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirilen Afet Mutfağında dış cephe yalıtım imalatlarında sona yaklaşıldı.

BÖLGENİN AFET MUTFAĞI

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından yaralarını saran ve olası afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. 19 Eylül’de temeli atılan Gıda Üretim Tesisinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Ekipler yapının yer ve duvar seramik imalatlarına devam ediyor. Soğuk oda panel imalatları, Elektrik kablo ve desant işlemlerine devam ediyor.

DIŞ CEPHE İMALATI

Dış cephe yalıtım imalatlarında sona yaklaşıldı. Gıda Üretim Tesisinde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi bulunuyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.