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Kocaeli gıda güvenliğini ele aldı

GÜNDEM 25.11.2023, 10:36
Kocaeli gıda güvenliğini ele aldı

Kocaeli'nde “Yerel Gıdanın İzi” projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda gıda güvenliği ve gıda güvencesi konuları ele alındıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliğince hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu “Yerel Gıdanın İzi” projesi kapsamında çalıştay düzenlendi. Erasmus Plus–Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları programı kapsamında, Avrupa Komisyonunca finanse edilen projede Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya ve İtalya yer alıyor. Kocaeli Valiliğince hazırlanan, “Erasmus Plus – Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıklar” programı kapsamında Avrupa Komisyonunca kabul edilen “Local Food Trace” (LOFT) “Yerel Gıdanın İzi” projesi çerçevesinde İtalya’da düzenlenen çalıştaya Fransa'dan Petra Patrimonia Tarım Kooperatifi, İspanya'dan Zaragoza üniversitesi Araştırma Enstitüsü ve İtalya’dan Bologna Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcileri katıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ KONUŞULDU

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden ilgili birimlerin yetkililerinin yer aldığı Bologna Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 2 gün süren çalıştayda, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konuları görüşüldü.

ÜRETCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

Yerel gıda üretim ve tüketim faaliyetlerinin paydaşlarının desteklenmesi, mesleki olarak eğitilmesi ve faaliyetlerinin yasal bağlamlarının farkında olması ihtiyacından doğan LOFT projesi, dijital pazarlama ve dijital araçlarla gıda izlenebilirlik özellikleri aracılığıyla dijital becerilerini geliştirerek ve ekonomik kapasiteler oluşturarak, küçük ölçekli yerel gıda üreticilerini desteklemeyi amaçlıyor. LOFT ayrıca yerel gıda tüketicileri ve bu tür gıda üretim faaliyetlerinin yerel yönetim organları da dahil olmak üzere ilgili paydaşların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

PROJE 30 AY SÜRECEK

Proje ortağı 4 ülkenin yerel gıda üretim ve tüketim faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanan proje 30 ay sürecek. Dört dilde hizmet verecek olan web tabanlı bir uygulama ile yerel gıda üretici ve tüketicilerine yardımcı olacak bir aplikasyon da oluşturulacak.

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