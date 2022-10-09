Kocaeli Gebze'deki proje gençlere 'yol arkadaşı' olacak

Kocaeli'de Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Burada yapmak istediğimiz hayatında bir şekilde talihsizlik yaşamış gençlerimize daha güzel bir gelecek kurabilmeleri için yol arkadaşlığıdır” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze’de yapımını büyük oranda tamamlanan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde bir inceleme gerçekleştirdi.

Çeşitli nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen ya da okula devam sorunu yaşayan gençlerin eğitime geri kazandırılması hedeflenen projenin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin her koşulda sosyal hayata çok daha iyi şekilde adapte olmasını istiyoruz. Bu nedenle Beyaz Kalpler projemize çok önem veriyoruz. Faaliyete geçtiğinde bölgemizde önemli bir ihtiyaca cevap verecek” açıklamasını yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve teknik personellerin yer aldığı incelemede, Beyaz Kalpler Projesinin kent için önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Burada yapmak istediğimiz hayatında bir şekilde talihsizlik yaşamış gençlerimize daha güzel bir gelecek kurabilmeleri için yol arkadaşlığıdır. Bu yeni yol arkadaşlığı inanıyorum ki birçok gencimizin hayatına çok olumlu yansıyacak, aileleri ile birlikte tüm sevdikleri mutlu olacaklar” şeklinde konuştu.

2 bin 905 metrekare alanda hizmet verecek olan Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çocuk ve gençlere başarı grafiklerinin yükselmesi için yaklaşık bir yıl kadar eğitim verecek. Eğitimlerin içeriğinde çocuklarda ve gençlerde özgüven artışları, toplumla iletişim kurabilme, kendini ifade etme ve aile ilişkileri gibi pek çok husus yer alıyor. Ayrıca psikolojik ve sosyal desteklerin yanı sıra gençlere bedensel gelişimleri için sportif alanlarda da destek verilecek.