Kocaeli Gebze'de Sebze ve Meyve Hali’ne temel

Kocaeli'de yatırım bedeli 130 milyon TL olan Gebze Sebze ve Meyve Hali'nin temeli Başkan Büyükakın'ın katıldığı törenle atıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konum ve kapasite olarak ihtiyaca cevap veremeyen Sebze ve Meyve Hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilerek yeni yerine taşınacak

Kocaeliş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temel atma töreni büyük coşku eşliğinde ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Günümüz teknolojisine uygun bir şekilde projelendirilen Gebze Yeni Sebze ve Meyve Hali'nin temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, GTO Başkanı Nail Çiler, Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, siyasi parti temsilcileri, hal esnafı ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, Gebze bölgesine modern bir sebze ve meyve hali kazandıracak olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, Hal yeriyle ilgili uzun bir süreç yaşandığını ve alternatifler sıralandıktan sonra netlik kazandığını belirterek, mekânın erişilebilir olması yönünde önemli olduğunu hatırlatarak, yeni hal binasının yapılmasına karar veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Biz bir olmalıyız, diri olmalıyız. Bu bölgeye böyle güzel bir hali kazandıracak Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’e teşekkür ediyorum. Birlikteliğin en güzel duygusunu bizlere yaşatıyor. Tahir başkanımıza bu yatırım için özel bir alkış istiyorum. Tahir başkanımız her zaman çözümün parçası oldu ve bu yatırımı ayakta alkışlıyorum” dedi.

Tarımın her alanına destek verdiklerinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, 35 tane kasa depo alanı olacak Hal'in yaklaşık 10 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Tamamlandığında gerçekten bu bölge için çok büyük bir imkân sağlayacak” dedi.

GENİŞ VE KAPSAMLI OTOPARK

Bu arada kompleks içerisinde 35 adet sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı olacağı gibi mal sevkiyatının genelde büyük araçlarla yapılmasından dolayı yeni hal binası ve otopark alanı bu tür araçlar için daha fazla hareket serbestliğine sahip olacağı ve bu bağlamda yeni hal binasında 68 TIR parkı alanı ile 63 araçlık otopark hizmeti verileceği de kaydedildi.