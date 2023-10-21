Kocaeli Gebze'de bin 683 kişi tapularına kavuştu

Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği günden beri üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan mülkiyet ve tapu sorununu tek tek çözüme kavuşturuyor. Bu çalışmalar kapsamında son olarak, Denizli Mahallesi’nde 1683 kişiye tapuları düzenlenen törenle takdim eKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği günden beri üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan mülkiyet ve tapu sorununu tek tek çözüme kavuşturuyor. İmar uygulamalarının tamamlandığı bölgelerde hak sahiplerine tapularının takdim edildiği Gebze’de son olarak Denizli Mahallesi GK10 bölgesindeki hak sahipleri tapularına kavuştu. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen tapu teslim törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, Demokratik Sol Parti Gebze İlçe Başkanı Çetin Töngel, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selam Gülenç, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gebze İlçe Tapu Müdürü Levent Kara, Gebze İlçe Kadastro Müdürü Şebnem Kavzoğlu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MÜLKİYET DAVALARI ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

1683 hak sahibi tapularına kavuştuğu törende selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz “Denizli Mahallemizin Tapu Teslim Törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli Hazirun, 2019-2023 görev süremiz boyunca Gebze’yi “Sağlama Almak” gayreti içindeydik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, imar ve şehircilik çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Gebze’nin tamamında imar ve mülkiyet sorunları için kalıcı çözümler ürettik. Merkez ve kırsal mahallelerimizin tamamını kapsayan uygulamalarımızla Gebze’de imar ve şehircilik hizmetlerinde ivme kazandırdık. Adem Yavuz, Hürriyet, Yavuz Selim, Kirazpınar, Ulus, Arapçeşme gibi mahallelerimizde 30 yıllık tapu ve mülkiyet davalarını çözüme kavuşturduk.

ON BİNLERCE HAK SAHİBİ TAPULARINA KAVUŞTU

Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yaptığımız imar çalışmaları kapsamında, toplam 3 bin 400 hanenin tapu işlemleri gerçekleştirdik. Rezerv yapı ilan edilen Adem Yavuz Mahallemizde 258 adet parselin tapu sorununu çözdük. Kirazpınar Mahallemizde TOKİ iş birliğiyle imar uygulamasını tamamladık. 3.785 tapu tescili yaparak bölgenin imar sorununu çözdük. Kırsal Mahallelerimizde de imar uygulamalarına devam ettik. Kırsal mahallelerimizdeki imar uygulamaları kapsamında; 3 bin 572 hektar alanın imar uygulamasını tamamladık. 10 bin 834 hak sahibi tapusuna kavuştu. 2 bin 347 hektar alanın çalışmalarına halen devam ediyoruz. Şehircilik hizmetlerimizi artırmak amacıyla kamulaştırmalar yaptık. 200 milyon 124 bin 514 TL kamulaştırmayla Gebze’ye 8 sağlık tesisi alanı, 24 cami alanı ve 36 okul alanı kazandırdık. Çok şükür, İmar ve şehircilik adına Gebze’yi sağlama aldık. Kıymetli Hazırun, Bugün de Denizli Mahallemizdeyiz. Denizli, köyden mahalle statüsüne geçmiş mahallelerimizden biri. Denizli artık planlı bir bölge. Özel mülk ve kamu alanlarıyla parsel parsel çizilmiş bir mahalle. 184 hektarlık yapı yapılacak imar alanıyla birlikte 449 parsel yeni oluşan imar alanımız mevcut. Hemşehrilerimiz bizden imar talep ettiler, bugün 1 bin 683 hemşehrimize tapularını dağıtıyoruz. Ancak bundan da öte bizden hizmet talep ediyorlar.

GEBZE’NİN GELECEĞİNİ SAĞLAMA ALIYORUZ

186 parsellik kamu alanı planı hazırladık. Dini tesislerden eğitime, kreş ve bakımevi alanlarına, kültür ve sağlık tesislerine, parklar, yeşil alanlar, otopark alanları ve tüm teknik altyapı ihtiyaçlarına kadar planlarını çizdik. Gerekli çalışmaları başlattık. 14 kamu hizmet alanını süreç içerisinde Denizli’nin hizmetine sunacağız. Hamdolsun. Denizli Mahallemizin, Gebze’mizin geleceğini sağlama alıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı coşkusunda Gebze’nin üstlenmesi gereken çok rol var. İşin özünde aşk varsa, bu yüzyıl da Gebze’nin söyleyecek çok sözü var. Yine gösteriş yapmadan, yine samimiyetle, yine gönülden, yine tevazuuyla… Kıymetli Hazırun, törenimize teşrif ettiniz. Şahsım ve Gebze adına teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin tapuları hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ZAMANINDA VE PLANLI YAPILMALI

Başkan Büyükgözü’ün ardından konuşma gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise “İmar belediyelerin görevi ama biliyoruz ki hakkı ile yapılmazsa bazılarına imkan, bazılarına ise yoksulluk yaşatır. Ve zamanında yapılmazsa bugün Fatih’te Beşiktaş’ta Tuzla’da yaşadıklarımızı yazarız. Bugün evimizin önünde araba park edecek otoparklarımız yok. Hepimiz yakınıyoruz. Anayollarda park edilmiş arabalardan ilerleyemiyoruz diye. Çünkü zamanında bunlar öngörülememiş. Ülkemiz çok hızlı göç alıyor. Ne yol, ne cadde, ne sokak yetiyor. Planların vaktinde ve hızlı yapılması çok önemli” ifadelerini kullandı. Selamlama konuşmalarının ardından, Başkan Büyükgöz ve katılımcı protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine tapuları takdim edildi.