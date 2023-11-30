Kocaeli fırtınanın izlerini siliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sağanak ve fırtınadan zarar gören yerlere bakım ve temizlik çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ni etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına sonrası kent genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Zorlu hava şartlarına her zaman hazırlıklı olan Büyükşehir Belediyesi, rüzgarın ağaçlardan kırdığı dallardan, dalgaların deniz kıyısından kopardığı taşlara kadar tüm olumsuzlukları titizlikle temizliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler tekrar eski haline getiriliyor.