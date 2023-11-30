Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
Kocaeli fırtınanın izlerini siliyor
GÜNDEM 30.11.2023, 12:51
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sağanak ve fırtınadan zarar gören yerlere bakım ve temizlik çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ni etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına sonrası kent genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor.
Zorlu hava şartlarına her zaman hazırlıklı olan Büyükşehir Belediyesi, rüzgarın ağaçlardan kırdığı dallardan, dalgaların deniz kıyısından kopardığı taşlara kadar tüm olumsuzlukları titizlikle temizliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler tekrar eski haline getiriliyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|34
|2. Galatasaray
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|13
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Antalyaspor
|13
|19
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Rizespor
|13
|18
|10. Hatayspor
|13
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Sivasspor
|13
|15
|13. Gaziantep FK
|13
|15
|14. Karagümrük
|13
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|13
|13
|17. Başakşehir
|13
|12
|18. Alanyaspor
|13
|10
|19. Samsunspor
|13
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|33
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Göztepe
|13
|23
|5. Gençlerbirliği
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|13
|19
|9. Ahlatçı Çorum FK
|13
|17
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|13
|16
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|13
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|13
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|14
|25
|6. Real Sociedad
|14
|25
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Getafe
|14
|19
|9. Valencia
|14
|19
|10. Rayo Vallecano
|14
|19
|11. Las Palmas
|14
|18
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|14
|11
|17. Mallorca
|14
|10
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü