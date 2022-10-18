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Kocaeli, en çok staj imkanı sağlayan belediye oldu

GÜNDEM 18.10.2022, 15:51
Kocaeli, en çok staj imkanı sağlayan belediye oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden en çok staj yapma imkânı sunan kamu kurumu ödülünü aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "e-İnsan Programı"na katılan Başkan Büyükakın’ın öğrencilere sağladığı destek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni en çok staj yapma imkânı sağlayan kamu kurumu yaptı. Bu bağlamda Başkan Büyükakın’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

431 ÖĞRENCİ STAJ YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Staj Programı’nda 431 üniversite öğrencisine staj yapma imkânı sundu. Bu da Türkiye’de en çok staj yapma imkânı sağlayan kamu kurumu olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni Ulusal Staj Programı’nda zirveye taşıdı. Buna göre 2021 ve 2022 yıllarında Büyükşehir’de 431 üniversite öğrencisi staj yapma imkânı bularak kendini geliştirme fırsatı buldu.

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