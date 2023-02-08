Kocaeli ekipleri mucizelere şahitlik ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 32 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihin en büyük depremlerinden olan, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan depremde ilk andan itibaren hızla organize olarak, bölgeye çok sayıda araç ve personelle intikal etti.

Bölgede 85 araç ve 372 personelle arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına katılan Büyükşehir ekipleri, arka arkaya mucizelere şahitlik ediyor.

Canla başla çalışan Büyükşehir’in arama kurtarma ekipleri, depremin ardından 40. ve 52. saatlerde bile deprem altında kalanlara ulaşarak, 32 kişiyi deprem altından canlı olarak kurtardı.

Büyükşehir’in ekipleri bir yandan depremzedelere yemek tırlarıyla sıcak yemek, ekmek ve çorba dağıtımı yaparken, bir yandan da enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Artçı depremlerin yaşandığı bölgede enkaz altına girerek, canları kurtarmaya çalışan Büyükşehir’in arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’daki enkazlarda gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekipler, Kahramanmaraş’ta 16, Adıyaman’da 13 ve Hatay’da 3 mucizeye şahitlik etti.

Büyükşehir’in arama kurtarma ekiplerinden A Takımı depremin 40. saatinde Kahramanmaraş Trabzon Caddesinde çöken 2 ayrı binadan 62 ve 55 yaşlarında 2 kadını enkazdan çıkardı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri de Hatay’da depremin 52. saatinde bir genç kadını ve yine gece geç saatlerde K.Maraş’ta 5 yaşındaki bir kızı enkazın altından sağ çıkarmayı başardı.