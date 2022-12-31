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Kocaeli Dilovası’nda 2022 dolu dolu geçti

GÜNDEM 31.12.2022, 17:47
Kocaeli Dilovası’nda 2022 dolu dolu geçti

Göreve başladığı 2019 yılından bugüne adeta hizmette çığır açan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 2022 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovamızda 2022 yılında da hizmet yolunda büyük adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimiz ve vatandaşlarımız için hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Motivasyonumuz tam, heyecanımız yerinde.  

2023’te de ilçemize değer katmaya devam edeceğiz.  

GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR 

Göreve geldiği günden bu yana “Yükselen Şehir Dilovası” vizyonu ile özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Şayir, “İlçemizde ki kamu kurumları, mahalle muhtarları, STK’lar ve tüm vatandaşlarımızla omuz omuza hizmetlerimizi üretmeye ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.  

İnanıyorum ki; 2022’de olduğu gibi 2023’te de güzel günler bizi bekliyor.  

TAAHHÜTLERİMİZİ FAZLASIYLA YERİNE GİTİRİYORUZ 

Mesai arkadaşlarımızla, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dilovamız için yaptığımız her çalışmanın vatandaşlarımıza, geleceğe yatırım olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Seçim beyannamemizde vaatlerde bulunmuştuk. Çok şükür bugüne kadar hem hükümetimiz, hem büyükşehir belediyemiz, hem de AK Teşkilatımızın da desteği ile taahhütlerimizi fazlasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

EĞİTİM EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ  

En büyük önemi eğitime verdiklerini belirten Başkan Şayir; “İlçedeki okulların bakım, onarım ve tadilatlarını yaptırıyoruz. Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim bizim en temel önceliğimiz. Bunun için her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırmaya devam ediyoruz. İlçemizde ki tüm ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Üniversiteye giden tüm öğrencilerimize burs sağladık. İlçemize yeni eğitim alanları, okullara montessorri ve robotik kodlama sınıfları, mesleki ve teknik eğitim merkezimizi gibi birçok projeyi kazandırdık. Bakanlığımız ve sanayicilerimizle desteği ile 12,500 ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize tablet dağıttık. İlçemize kazandırdığımız 3 modern kütüphanemizi de kısa sürede hizmete sunuyoruz. 

TÜM HANELERİMİZE YARDIMDA BULUNDUK  

Gönül belediyeciliği diyerek halkımızın gönlüne girmeye ve her daim onların yanında olduğumuzu hissettirmek için özellikle yaşadığımız pandemi süreci dahil her hanemize erzak yardımında bulunmaya çalıştık. İlçemizde ki tüm hanelerle “Ekmeğimizi paylaşıyoruz” diyerek; patates, soğan, Ramazanda erzak kolileri, bayramlarda yufka gibi birçok desteği ulaştırmaya gayret ettik. Rabbim’e şükür ki biz verdikçe, Rabbim de bize verdi.  

SAĞLIK ALANINDA GÜZEL GELİŞMELER YAŞADIK 

Halkımızın en büyük ihtiyaçlarından bir olan sağlık hizmetleri konusunda belediyemizin işi değil demedik ve halkımızın en iyi şekilde sağlık hizmetlerini alabilmesi için Dilovası Devlet Hastanemizin statüsünü değiştirmek için görüşmeler yaptık. Görüşmelerimiz sonuç verdi ve hastanemiz statü değiştirerek bir çok alanda yeni branşlar ve doktorların halkımıza hizmet vermesini sağladık. Mahallerimizde pasif durumda olan sağlık ocaklarımızı tadilattan geçirerek yeniden halkımızın hizmetine açtık.  

YENİ SPOR ALANLARI KAZANDIRIYORUZ  

Göreve geldiğimizde Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile ilçemizde ilk kapalı spor salonu ve ilk yüzme havuzumuzu halkımızın hizmetine açtık. Çerkeşli’de futbol sahamızı hayata geçirdik. Tavşancıl Stadımızı yeniledik. Diliskelesi’ne gençlerimiz için yeni spor tesisi kazandırdık. Uzun yıllar bakımsız kalan Şehit Nihat Karadaş Stadımızı sil baştan yeniledik. Son olarak Tavşancıl’da açtığımız Şehit Ömer Halisdemir Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu da halkımızın hizmetine sunduk.  Gençlerimiz spor yapsın diye canla başla çalışıyoruz.  

TAVŞANCIL’IMIZ CAZİBE MERKEZİ OLUYOR 

TOKİ tarafından Tavşancıl Mahallemizde yapımına başlanan, ilçemizin yaşam kalitesini artıracak konutlarımızla birlikte ilçemiz büyük bir değer kazanacak. 

Dilovası Belediyesi olarakta bizde Tavşancıl Mahallemizi, turizmin cazibe merkezi yapacak, Tarihi Tavşancıl Evleri’ni Yaşatma Projesi ile 21’i tescilli, 46’sı tescilsiz toplam 66 tarihi binanın yenileme çalışmalarına başladık. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin de katkıları ile restarosyon çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Tavşancılımızda yapacağımız tarihi TAŞHAN projesi ile de ilçemize ve mahallemize büyük bir değer kazandıracağız. Geçtiğimiz haftalarda yine Tavşancıl mahallemizde hizmete sunduğumuz Köy Çocuk Projemizle de çocuklarımız geleceğe daha güzel şekilde hazırlanıyorlar” dedi. 

PROJELER HAYAT BULUYOR 

Daha birçok projenin hayata geçtiğini de belirten Başkan Şayir, “Büyükşehir Belediyemizin desteği ile ilçemize kazandırdığımız Kapalı Semt Pazarımız ve Katlı Otoparkımız bitti. Kısa sürede açılışını yapacağız. Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız yeni mesire alanları, İlçemize ayrı bir değer katan cadde ve sokaklarımızın dekoratif aydınlatmaları, Köy konak projemiz, Diliskelesi Sahil Projemiz, Eynerce Parkımız, Tır Parkımız, Tavşancıl Seyir Terasımız, yeni çocuk parklarımız gibi birçok çalışmanın yanında; öz sermayemizle belediyemiz bünyesine kazandırdığımız araç filomuzla da halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz.”  

DİLOVASI’NA YATIRIM YAPAN KAZANIYOR  

Dilovası’nın her geçen gün değer kazandığını belirten Başkan Şayir, “İlçemiz adeta cazibe merkezi konumuna gelmiş durumdadır. Eskiden herkes evini arsasını satıp Dilovası’ndan gitmek isterken, şimdi kimse satmıyor. Nüfus büyüme hızımız ile 10 yılda Dilovası’nı kimse tanıyamayacak. Dilovası eski Dilovası değildir artık. Ayrıca Her yaptığımız yatırımla birlikte Dilovası’nın imajı değişirken, yatırımlarda ardı ardına gelmeye başladı. Şuan ilçemizde özellikle yatırımcılar ve sanayicilerimiz çok büyük yatırımlar yapıyor. Kısacası artık Dilovası’na yatırım yapan kazanıyor.  

2023 DİLOVASI’NIN YILI OLACAK 

‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ anlayışı ve sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederek daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir Dilovası için durmadan yorulmadan canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılının yine Dilovamız’ın yılı olacağına inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımızın yeni yılını tebrik eder, 2023 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi. 

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