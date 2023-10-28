Kocaeli Dilovası Türk bayrakları ile donatıldı

Kocaeli Dilovası Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçe genelinde 16 bin hanenin tamamına Türk Bayrağı dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetin 100. Yılı’nda Kocaeli Dilovası’nın ayyıldızlı bayraklarla donatılması talimatı veren Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye personellerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekiple Dilovası’nda mahalle mahalle, sokak sokak dağıtım yaptırarak bayrakları tüm hanelere dağıttırdı. Kendilerine ulaştırılan bayrakları büyük bir gururla teslim alan Dilovalılar, bayrakları asmaya ev ve işyerlerine başladılar.

100. YIL COŞKUSU

Tüm vatandaşları evlerine ve iş yerlerine bayrak asarak, Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusuna ortak olmaya davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “29 Ekim’de ülkemiz ve Cumhuriyetimiz 100 yaşına girecek. Bu bayramda Dilovası’nı Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır bir şekilde al bayraklarla donatıyoruz. Bu bayramda Dilovası bir başka güzel olacak. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.