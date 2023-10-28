Son Dakika

Kocaeli Dilovası Türk bayrakları ile donatıldı

GÜNDEM 28.10.2023, 14:41
Kocaeli Dilovası Türk bayrakları ile donatıldı

Kocaeli Dilovası Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçe genelinde 16 bin hanenin tamamına Türk Bayrağı dağıttı.KOCAELİ (İGFA) -  Cumhuriyetin 100. Yılı’nda Kocaeli Dilovası’nın ayyıldızlı bayraklarla donatılması talimatı veren Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye personellerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekiple Dilovası’nda mahalle mahalle, sokak sokak dağıtım yaptırarak bayrakları tüm hanelere dağıttırdı. Kendilerine ulaştırılan bayrakları büyük bir gururla teslim alan Dilovalılar, bayrakları asmaya ev ve işyerlerine başladılar. 

100. YIL COŞKUSU 

Tüm vatandaşları evlerine ve iş yerlerine bayrak asarak, Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusuna ortak olmaya davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “29 Ekim’de ülkemiz ve Cumhuriyetimiz 100 yaşına girecek. Bu bayramda Dilovası’nı Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır bir şekilde al bayraklarla donatıyoruz. Bu bayramda Dilovası bir başka güzel olacak. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
15. Villarreal 10 9
16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3