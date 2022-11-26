Kocaeli Dilovası'nda tek imza 4 tesis

Seçim beyannamesindeki projelerini bir bir hayata geçiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son olarak 4 projesinin aynı anda açılışını yaparak hizmete sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi tarafından Tavşancıl’da yapılan Ömer Halisdemir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Seyir Terası ve Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış törenine onur konuğu olarak Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir olurken… Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, CHP İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti İl yöneticileri Osman Akbulut ve Halil İbrahim Arslan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Kurum Müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK Başkanları ve vatandaşlarda açılışa katıldı.

DİLOVASI’NDA 5 BİN ÇOCUĞUMUZU HAVUZLA BULUŞTURDUK

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, “Dilovası; Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla modern bir tesise kavuşuyor. Cumhurbaşkanımızın “Sporu Tabana Yayıyoruz” sloganı ile Bakanlık olarak “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Kocaeli’nde 56 bin, Dilovası’nda ise 5 bin çocuğun havuzlarla buluşturduk. Yeni açılan, bu tesis de nice şampiyonların yetişmesine gençliğe en güzel şekilde hizmet etmesini temenni ediyor. Yeni tesisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

4 PROJE 1 AÇILIŞ

Yavaşer’in ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmada “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımız için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Tüm çalışmaları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız güçle hayata geçiriyoruz. Allah ona zeval vermesin. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için; çalmadık kapı bırakmıyoruz. Ne zaman Ankara’ya gitsek hiçbir zaman boş gelmedik. Tüm Bakanlarımız, Genel Müdürlerimiz, Daire Başkanlarımız; ne istediysek verdiler. İlçemiz için ne zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine gitsek elimiz boş dönmedik. Biz istedik; onlar daha fazlasını verdi. Allah razı olsun. Kocaeli Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız her zaman yanımızda olarak bizlere güç verdiler. Tabi burada ayrıca çalışma arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Benimle birlikte gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Geçmişteki Dilovası’nı hepiniz hatırlarsınız. Dilovası’nın giriş ve çıkışı bile yoktu. Göreve geldiğimiz günden bu yana “Yükselen Şehir Dilovası” diyerek güzel projelerimizi halkımızla buluşturmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ne mutlu bize ki bugünde Tavşancıl mahallemizde 4 ayrı projemizi aynı anda açıyoruz. Tesisimizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KUBİLAY’DAN TEŞEKKÜR

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay da yaptığı konuşmada “Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Dilovası Belediye Başkanımıza, her zaman Dilovası’nın en iyi şekilde hizmet alabilmesi için çalışan Kocaeli Milletvekilimiz Cemil Yaman’a teşekkür ediyorum. İlçemizi seviyoruz. İlçemizde ki çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde eğitimlerini alabilmeleri için çalışıyoruz. Böyle geniş kapsamlı bir tesisin ilçemize kazandırılmasından dolayı gurur duyuyorum. Aynı zamanda bu güzel tesise aziz şehidimizin adının verilmesi de ayrıca büyük anlam taşımaktadır. Tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anarak tesisin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.

BÜYÜKAKIN, “SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Dilovası Belediyemizin ve Koceli Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Dilovamıza güzel bir tesisi kazandırıyoruz. Biz yola çıkarken biz Kocaeli’ye Dilovası’na en iyi hizmeti getiririz diyerek yola çıkarak destek istedik. Bu zamana kadar yaptığımız hizmetlerle de sizin desteğinizi yere düşürmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Bize güvendiniz sizi mahcup etmemeye çalışıyoruz. Hizmetin merkezi olan bir anlayışla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü asıl olan vatandaştır. Asıl olan halktır. Asıl olan onların gönüllerine girmektir. Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği en temel görev budur. Seçim sürecinde halkımızın en büyük talebi olan Kömürcüler OSB’yi halkımızın isteği ile bakanlarımızın, milletvekillerimizi ve teşkilatımızın da desteği ile kaldırdık. Söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Biz şehrimizin insanının yüzü gülmesi için çalışıyoruz. Bunların hepsi dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile oluyor. Onun desteği ile bizde halkımıza en iyi hizmeti sunmanın ve gönüllere girmenin gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün burada güzel bir tesisimiz daha halkımız için hizmete giriyor. Dört güzel projemiz aynı anda hizmete giriyor. Burada emeği geçenlere teşekkür ederken, bir teşekkürü de Yarı Olimpik Havuza Ömer Halisdemir ismini verdiği için Hamza Şayir Başkanıma ediyorum. Ömer bizim yiğidimiz. Kahramanımız. Bu memleketin öz evladının isminin buraya verilmesi de bambaşka bir anlam taşıyor. Sevgili kardeşi aramızda. Siz bir Ömer’i kaybettiniz. Ama bu vatanın tüm evlatları sizin kardeşiniz oldu. Biz hep birlikte bu vatanın evlatlarıyız. Tek yüreğiz” dedi.

KOCAELİ SEVDAMIZIN ADIDIR

Programda son olarak konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yaptığı konuşmada “Bir şey değişir, her şey değişir mi? Dünya’da saygınlığı olmayan, adı bile telaffuz edilmeyen ama tarihte adını altın harflerle yazdırmış kahraman bir milletin evlatları olarak, İstanbul’da dört 4’lük belediye başkanlığı yaparken, okuduğu bir şiirden dolayı hem görevinden alındı hemde zindanlara atıldı. Ama ondan sonra milletine küsmedi ve dedi ki “Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” AK Parti kurulurken “İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın.” Şiarıyla yola çıkarak milleti için gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Türkiye’de 78 yılda yapılanların her alanda 10 katını yaptı. Bu milletin daha güzel yaşaması için ne gerekiyorsa onu yaptık. Dünya’da saygınlığı olan bir Türkiye var artık. Dünya barışının teminatı olan bir Türkiye var artık. Pasaportu ve kimliği çok güçlü olan bir Türkiye var artık. Bütün dünya liderlerinin saygı duyduğu bir lideri ve bütün dünyanın saygı duyduğu bir ülke var artık. Cumhurbaşkanımız tüm bunları aziz milletimizden aldığı güçle yapıyor. Yeter mi yetmez. Biz halkımıza hizmet ederken aşk ile şevk ile yapıyoruz. Kocaeli sevdamızın adıdır. Kocaelimiz ve Dilovamızda da halkımıza en iyi hizmetleri alsın diye durmadan çalışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Açılışını yaptığımız bu tesisin Dilovamıza, ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

ÖMER HALİSDEMİR’İN KARDEŞİNE ANI PLAKETİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini kestiler. Ardından Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’e ve Türkiye Yüzme Şampiyonasında ikinci olan ve gümüş madalya kazandıran Kaya Yüksel'e de anı plaketi takdim edildi.

TESİSİ GEZDİLER

Açılış kurdelesi ve plaket takdiminin ardından törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tesisi gezerek bilgiler aldılar.