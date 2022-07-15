Kocaeli Dilovası'nda pazar yerine uzay kafesi

Kocaeli'nde cephe kompozit kaplamaları tamamlanan Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin uzay kafes çelik çatısının montajı gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki en önemli yatırımlarından birisi olan Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yerinde önemli bir adımı daha atıyor. Ekipler katlı otoparkın uzay kafes sistemli çatısının montajını gerçekleştiriyor.

Modern yapısı ile çevreye hoş bir görünüm sağlayacak olan uzay kafes çatı, toplamda 2 bin 300 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı sonrasındaki haftada çatı imalat çalışmasını tamamlamayı hedefliyor. Kaba inşaatın tamamen bittiği yapıda cephe kompozit kaplama imalatları da tamamlandı.

Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Dilovası’nda yaşayan vatandaşların hayatına kolaylık katacak. İlçede yaşayan vatandaşların haftada bir gün pazar yeri olarak kullanacağı yapı, haftanın altı günü otopark hizmeti verecek. Bu da bölgedeki park sıkıntısını sona erdirecek ve çarşamba günü İbn-i Sina Caddesi üzerinde kurulan pazarın oluşturduğu yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak.

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan ‘Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’ Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmet verecek. Katlı otoparkın planlaması şu şekilde; zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yeri olacak.