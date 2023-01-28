Kocaeli Dilovası'nda hijyen çalışmaları

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi, son aylarda artan salgın hastalık nedeniyle ilçe genelinde dezenfekte çalışması başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Pandemi sürecinin sona ermesi sonrası dezenfekte çalışmalarına ara veren Dilovası Belediyesi, son aylarda ülke genelinde artan salgın nedeniyle yeniden dezenfekte çalışmalarına başladı. Tüm yurtta önemli oranda artış gösteren salgın nedeniyle vatandaşlar uzun süre hastalıktan kurtulmak için uğraşırken, Dilovası Belediyesi yaşanan salgın karşısında tedbirlerini artırdı.

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarla birlikte cami bahçeleri ve çocuk parklarında vatandaşların sağlığını düşünerek dezenfekte ve temizlik çalışması ile yaşanan salgına karşı tedbirlerini artırdı.

Halkın sağlığına önem verdiklerini dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı açıklama da “Ülkemizde son aylarda artış gösteren salgın sonrası Dilovası Belediyesi olarak ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı hazırladığımız program kapsamında başlattık. Dilovası halkının yoğun olarak kullandığı ortak alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Dilovası Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz.” dedi.