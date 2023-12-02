Kocaeli Dilovası Kızılay’da Ahmet Kaya dönemi

Geçtiğimiz yıl şubeleşmesinin ardından Kocaeli Dilovası Kızılay Şube Başkanlığına Emre Sarıca atanmıştı. Sarıca’nın belediye başkan adayı olmasının ardından istifa etmesi ile önceki gün yerine Ahmet Kaya atandı.KOCAELİ (İGFA) - Ahmet Kaya’nın atanmasının ardından dün Kızılay Kocaeli Dilovası Şubesinde devir teslim töreni gerçekleşti. Devir teslim töreni ile görevini Ahmet Kaya’ya teslim eden Emre Sarıca, yeni başkan ve yönetimine başarılar dilerken, Kaya ise bundan sonraki süreçte Kızılay’ın Dilovası’nda ki çalışmalarını artıracaklarını söyleyerek “Yeni ekibimiz ile koordinasyonu sağlayarak önce ülkemiz genelinde yaşanacak muhtemel doğal afetlere hazırlıklı olacaklarını daha sonra ise ilçemiz genelinde Kızılay’a ihtiyaç duyulan her alanda eksiksiz olarak görevimizi yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Eskişehir Anadolu Üni. Sağlık Kurumları Yöneticiliği mezunu olan Kaya, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor

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Ahmet Kaya (Başkan), Ayten Korkmaz, Cemalettin Soydaş, Erkan Arslan, Emirhan Topçu, Muhammet Barış Arslan ve Mehmet İnalkaç