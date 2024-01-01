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Kocaeli denizden 480 bin yolcu taşıdı

GÜNDEM 01.01.2024, 10:11
Kocaeli denizden 480 bin yolcu taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında 2023 yılında 1 yılda 480 bin yolcuyu taşıdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kara ulaşımına alternatif model olarak İzmit Körfezi’nde deniz ulaşımı hizmeti veriyor. 2023 yılında 480 bin yolcu, Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımını tercih etti.

2 VAPUR 4 YOLCU MOTORU

“Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlayan Büyükşehir, kara ulaşımı dışında İzmit Körfezi’nde deniz ulaşım hizmeti de sunuyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce İzmit Körfezi’nde 2 adet yolcu vapuru ve 4 adet yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca, Hereke ve Darıca iskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapılıyor. Toplu taşıma hizmetleri dışında, günlük, mevsimlik turlar ve aktiviteler düzenleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen deniz ulaşımından 2023 yılında 480 bin yolcu yararlandı. Ayrıca, yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezilerine 17 bin 856 kişi katılım sağladı. 1 yılda deniz ulaşımında yapılan özel gezilerde 6 bin 300 yolcu taşındı. Bu yolculukların haricinde Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediye meclisinin almış olduğu kararla bayramlarda ücretsiz ulaşım doğrultusunda yaklaşık 50 bin vatandaşımız deniz ulaşımından faydalandı.

TCG ANADOLU’YA ULAŞIM

Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı TCG ANADOLU isimli askeri gemi, 2023 yılının son günlerinde Kocaelili vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu ziyaretler kapsamında vatandaşların Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü’nce yolcu gemileri ile askeri gemiye ulaşımı sağlandı.

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