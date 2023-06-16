Kocaeli'den YKS için ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu gerçekleşecek YKS’ye girecek öğrenci ve görevli personel için ücretsiz seferler düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran günlerinde sınava girecek öğrenci ve sınavda görevli personel için ek sefer düzenleyecek. Ulaşımda ek seferler konularak öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınav yerlerine gitmeleri sağlanacak.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 170-175-190-255-265-300-435-530-600-630-635-640-645-650-750-755 No’lu hatlar ek seferlerle birlikte ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca bu hatlar saat 18.00’e kadar Umuttepe'ye çıkacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

17 ve 18 Haziran tarihlerinde sınava girecek öğrenciler ve görevliler Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Öğrencilerin sadece sınav giriş belgesi, görevlilerin ise görevli kartlarını göstermeleri yeterli olacak.