Kocaeli'den yine örnek uygulama... 41 Kart Medikal Destek hayata geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine Türkiye’ye model olacak bir uygulamayı başlattı. Hasta ve engelli vatandaşlar 41 Kart ile 62 medikal firmasından ihtiyacı olan ürünleri alabilecek.KOCAELİ (İGFA) - "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışıyla çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplara dönük projelerine bir yenisini daha ekledi.

41 Kart Medikal Destek uygulaması ile hasta ve engelli bireylerin Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan ya da hekim tarafından reçete edilen cihaz ve sarf malzemeleri için destek verilecek.

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Büyükşehir, ihtiyaç sahibi hasta ve engelli bireylerin Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan ya da hekim tarafından reçete edilen cihaz ve sarf malzemelerini Medikal Destek tanımlı 41 Kart ile karşılayacak. Medikal Destek tanımlı 41 Kartlar, Kocaeli Ticaret Odası’na bağlı 62 medikal firmasında geçerli olacak.

Programın lansmanında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in ağır engelli vatandaşlara verdiği aylık desteği de 1.000 TL’ye çıkardıklarını söyledi.

Medikal destek verdiklerini anımsatan Büyükakın, "Ama bu arada SGK'nın ödediği ve ödemediği medikal yardımlar olduğunu ve burada bazı sıkıntılar yaşandığını fark ettik. Mesela bir kardeşimizin aylık medikal malzeme harcaması beş bin lirayı bulabiliyor. Aile bütçesi açısından önemli bir rakam. Biz de bu noktada çözüm üretmek gerekiyor dedik. Aslında 41 kartla gıda, giyim ve nakit destekler veriyorduk. 41 Kart bizzat kendisi Türkiye için bir yenilikti" dedi.

YILLIK 40-45 MİLYON TL BÜTÇE

Vatandaşların Büyükşehir’e yaptıkları yardım başvurularının sonuçlanmasının doğal olarak belli bir zaman aldığını aktaran Başkan Büyükakın, medikal malzeme ihtiyacı olanların doktor raporuyla ihtiyaçlarını yazdırdıklarını, ancak bunların bir kısmının ödenip, bir kısmının ödenmediğini anımsattı. Büyükakın, "Bu ödenmeyen kısımla ilgili belediye olarak ne yaparız dedik. Oturduk, altını çalıştık. Ağır engelli yardımı alanlar var. Onlar bizden 400 lira alıyorlardı, bunu 1.000 TL’ye çıkardık. Ayrıca 2 bin 500 engelli ve hasta vatandaşımıza 41 Medikal Destek Kartıyla aylık 750 TL destek vereceğiz. Böylece toplamda yılda 21 bin liraya kadar bir engelli bireyimize ya da ağır engelli bireyimize destek verilmesi söz konusu olacak. İnsanların hayatına dokunmak belediyeciliğin önemli görevidir. Toplamda tahminen yıllık 40-45 milyonluk bir bütçe yükü oluşacak. Bu projenin Türkiye’de başka uygulamalara öncülük etmesini temenni ediyorum’’ diye konuştu.

2021 YILINDA 1.177.000 TL DESTEK

41 Medikal Destek Kartı ile hasta ve engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazı, protez, ventilatör cihazı, sonda, hasta bezi, kolostomi torbası, bakım ürünleri gibi bir çok malzeme 41 Kart ile tedarik edebilecek. 2021 yılından bu yana 1 milyon 177 bin TL tutarında medikal destek sağlandı.

Ayrıca 2 bin 500 engelli ve hasta vatandaşa aylık 750 TL destek verilecek. Büyükşehir Belediyesi'nce hali hazırda bin 200 ağır engelli vatandaşa verilen aylık 400 TL’lik yardım, bu aydan itibaren aylık 1.000 TL'ye çıkarılacak. Ağır engelli kapsamında yer alan vatandaşlarımıza aylık bin 750 TL yardım yapılmış olacak.

"BAŞIN DÜŞÜNCE DARA TAHİR BAŞKANI ARA"

Öte yandan kahvaltılı toplantıda söz alan Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat iseEn büyük sıkıntıyı bez ve sondayla yaşayan biz engellilerin sesini duyup, onlara da kucak açtığı için teşekkür etti. Bat, "Bugün baktığım zaman medikal malzemelerimizin hepsi var. Başın düşünce dara Tahir Başkanı ara" dedi.