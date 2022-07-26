Kocaeli'den yerel mirasa bir destek daha... Manav Kültür Müzesi kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür platformu işbirliği ile düzenlenen Manav Kültür Müzesi çalışması başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür platformu işbirliği ile düzenlenen Manav Kültür Müzesi çalışmasının tanıtım toplantısı Portakal Hafız Konağında gerçekleşti.

Manav Kültür Müzesi oluşturma çalışmalarının kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, Müze Bilimcisi Yeşim Kartaler, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Portakal Çeliköz, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

ÖZGÜN KÜLTÜR MİRASIMIZI KORUMAYA ÖNEM VERİYORUZ

Geçen yıllarda Kocaeli tarihinde büyük izleri olan Manav Türklerinin zengin kültürlerini araştırma ve belgeleme çalışmaları kapsamında yemek ve müzik kültürüne ilişkin yayınlar hazırlanmıştı. Özellikle dokuma konusunda zengin bir koleksiyona sahip olunması sonucu bir müze kurulması çalışmaları başlatıldı. Bu sebeple Portakal Hafız Konağı’nın üst katı Manav Kültür Evi Müzesi olarak planlandı. Tanıtımının gerçekleştiği toplantıya katılan Genel Sekreter Gündoğdu konuşmasında Kocaeli’nin manevi değerlerine sahip çıkıldığını söyledi.

Genel Sekreter Gündoğdu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yöresel kültürlerimizin, hemşeri derneklerimizin çalışmalarını her fırsatta desteklemeye, özgün kültür mirasımızı korumaya, yaşatmaya büyük bir önem veriyoruz. Kentimizin zengin kültürel mirasını korumak ve kentlilerimize aktarmak üzere, katılımcı yaklaşımlarla yeni projeler üretiyoruz” dedi.

ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK

Bu kapsamda önemli aşamalar kat edildiğinden bahseden Gündoğdu, “Manav Türklerinin de zengin kültürünü yaşatmak, tanıtmak için önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. İlimize ait bir diğer öneme sahip Kocaeli’nin halk müziklerinin ve halk çalgılarının tespiti amacıyla Kocaeli Yöre Türküleri, Yöre Müzisyenleri ve Yöre Çalgılarının Araştırılması Projesini hayata geçirdik. Kocaeli’nin türkülerini, manilerini, köy seyirlik oyunlarını ve sözlü kültür geleneğini kayıt altına almak için Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hocalarından oluşan proje heyeti, Kocaeli köylerinde çalışmalar yürüttü. Yaptığımız çalışmalar neticesinde de derlenen Kocaeli Türküleri hem TRT repertuvarına girdi hem de Kocaeli Türküleri albümünü hayata geçirdik” ifadesini kullandı etti.

MANAV KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ

Tanıtım programına katılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, kendisinin de bu bölgenin insanı olduğunu anımsatarak, "Sakarya ile Kocaeli’nin birçok ortak noktası var. Büyükşehir’in bu projesine dahil olmaktan mutluyum, burada Manav kültürünü yaşatmayı amaçlıyoruz. Kültürlerimizi gelecek nesillere aktarırken modernleştirmeyi de önemsiyoruz. Kandıra bezini modernleştirerek bugün de kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yerli bir kültür var ve bu kültürü yaşatmak istiyoruz" dedi.