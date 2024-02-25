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Kocaeli'den üreticiye koç ve teke desteği

GÜNDEM 25.02.2024, 09:38
Kocaeli'den üreticiye koç ve teke desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi adına Damızlık Koç ve Teke Desteği Projesiyle üreticilere koç ve teke dağıtımı gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veriyor.

Hibe projeleriyle çiftçinin yanında olan Büyükşehir, bu kez de damızlık koç ve tekeleri yetiştiricilere verdi. İlk etapta dün düzenlenen programda 75 yetiştiriciye 75 adet merinos ırkı koç yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek programlarla Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiricilere toplamda 500 koç ve 150 teke verilecek. Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Amaçlı Damızlık Koç ve Teke Desteği Projesi, verim artışının sağlanması ve çiftçilerin gelir kaynaklarını artırmayı amaçlıyor.

ÜRETİCİ MUTLU, KOCAELİ MUTLU

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hayvancılığın Geliştirilmesi Amaçlı Damızlık Koç ve Teke Desteği Projesi programı Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Programa Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Veterinerler Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mustafa Çakır, Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve üreticiler katıldı. Proje kapsamında Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiricilere, toplamda 250 baş Merinos koç, 250 baş kıvırcık koç ve 150 baş kıl keçisi teke teslim edilecek.

“DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, “Son beş yılda yaşadığımız salgın sürecini dikkate aldığımızda Büyükşehir Belediyemizin tarım ve hayvancılığa olan desteğinin önemi daha çok anlaşılmakta. Büyükşehir olarak bitkisel üretimde hem bitkilerin tohumu anlamında, seracılık anlamında, fide anlamında özellikle girdileri rahatlatıp üretimi arttırmak için gübre ve mazot desteği anlamında çok sayıda başlıkta desteğimiz var. Hayvancılıkta ise daha önce mandada damızlık dağıttık. Bugün de koyun projemizin damızlığını dağıtıyoruz” dedi. Arıcılıkta da aynı projenin devam edeceğini söyleyen Aydınlık, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Günümüzdeki koşullar dikkate alındığında üretimin artıyor olması, üretimi yapan çiftçi sayımızın artıyor olması verdiğimiz desteklerin üretmeye devam eden çiftçimize adeta can suyu olduğu ortaya koyuyor. Sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üreticilerimizi birer vatanperver olarak görüyoruz. Yaptığınız işlerin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu biliyoruz. Üretimlerin desteklenmesi sadece girdili değil, üretim esnasındaki mekanizasyonu artarak devam edecek. Yine köydeki üretimin pazara ulaşmasındaki kolaylaştırıcı işlemlere devam edeceğiz, desteklerimiz artarak sürecek.” 

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