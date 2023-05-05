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Kocaeli'den üreticilere destekler sürüyor

GÜNDEM 05.05.2023, 11:53
Kocaeli'den üreticilere destekler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli çilek bahçesi ve karpuz tohumu desteği sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli çilek bahçesi tesisi kurmaları için malzeme, ekipman ve karpuz tohumu desteği sağlayacak.

Kent genelinde tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve çiftçilerin gelir düzeyini artırılması için verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, proje doğrultusunda, çilek bahçesi tesisi kurmaları için çiftçilere yüzde 50 hibeli çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusundan oluşan malzeme ile karpuz tohumu desteği verecek.

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle müracaat edebilecek. Talepler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’nin (Valilik yanı, REAL AVM otopark) yeni hizmet binasındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nden, Kandıra ilçesindeki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasından alınmaya başlandı.

KALİTELİ ÜRETİM İÇİN

Büyükşehir, tarıma verdiği desteklerle çiftçilerin maliyetlerini yüzde 50 azaltarak, üretimin daha verimli ve karlı hale getirilmesi sağlanıyor. Çiftçiler, hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar koşullarına dayanıklı albion çilek çeşidi ile karlı üretim yapıyor. Ayrıca albion çilek çeşidinin nötr gün bitkisi olması sebebi ile Kocaeli iklim şartlarında nisan sonlarından başlayarak 5 ile 5,5 aya kadar verim alınabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana üreticilere 120.000 çilek fidesi, ve çilek bahçesi kurmaları için gerekli olan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu. Bu desteklerle Kocaeli genelinde çilek üretiminde artış sağlandı.

KANDIRA’NIN LEZZETLİ KARPUZU SOFRALARI SÜSLEYECEK

Kendine has tadı ve kokusuyla bilenen Kandıra karpuzunun üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş bir pazara sahip olması amacıyla Büyükşehir, üreticilere yüzde 50 hibeli Kandıra karpuzu tohumu desteği de verecek. Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, nefis aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzu, en az Diyarbakır karpuzu kadar ilgi görüyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir besin kaynağı.

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