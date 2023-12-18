Kocaeli'den toplu taşıma şoförlerine eğitim merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Şoförleri için Şoför Eğitim Merkezi yapımı ihalesi gerçekleştirdi. Düzenlenen ihaleye 3 firma teklif sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförlerinin gerekli eğitimleri alabilmeleri için Şoför Eğitim Merkezi binası yapım ihalesi düzenledi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün projelendirdiği ‘Şoför Eğitim Merkezi Yapım’ ihalesine 3 firma teklif verdi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda elektronik ortamda gerçekleşen ihalede en düşük teklif 11.999.025. TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

700 METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve huzurlu yolculuk yapabilmesi amacıyla zaman zaman toplu taşıma araç şoförlerine stres yönetimi, ilk yardım ve yolcu ilişkileri gibi eğitimler veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir, şoförlerin kendi alanlarında da eğitim alabilmeleri adına önemli bir adım attı. Buna göre trafik eğitim parkının yanında 700 metre kare alan üzerine prefabrik yapıdan eğitim merkezi yapılması planlandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün projelendirdiği Şoför Eğitim Merkezi, 700 metre kare alan üzerine prefabrik yapıdan oluşturulacak. Merkezde toplu taşıma şoförlerinin eğitimi için 54 kişilik iki salon ve bir adet simülasyon odası yapılacak.