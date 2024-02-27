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Kocaeli'den su sporlarına özel tesis

GÜNDEM 27.02.2024, 11:18
Kocaeli'den su sporlarına özel tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, donanımıyla Türkiye’de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi ile şehrin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin spor dinamikleri tarafından ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına, spor tesislerinin gelişmesine ve tüm bunların ötesinde Sporun Başkenti Kocaeli’nin planlı şekilde büyümesi amacıyla spor şurası düzenlenmişti.

Şuranın sonucunda Kocaeli’nde gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar planlandı ve gerekli adımlar atılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehri denizle bütünleştirme vizyonunu sıkça dile getirerek İzmit Körfezi’ni uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapacak bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor ve su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırmaya önem veriyor. Büyükşehir, Kocaeli'nin su sporlarında daha profesyonel bir konuma gelmesi için, Karşıyaka Su Sporları Merkezi'ni şehre kazandıracak.

ULUSLARARASI VASIFLARA UYGUN

Büyükşehir Belediyesi’nin yarışlara ev sahipliği yapacak yeterlilikte, uluslararası vasıflara uygun bir su sporları tesisini Kocaeli'ne kazandıracak olması Sporun Başkenti Kocaeli imajına dev bir katkı sağlayacak.

İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak.     

KARŞIYAKA SU SPORLARI MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Su Sporları Tesisinin Karşıyaka sahiline yapılması planlandı. Gerek ulaşımın kolay olması gerekse teknik donanımıyla Türkiye’de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi, yelken ve deniz küreği sporları için hazırlanıyor. Su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 01- 08 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu muhteşem etkinlik, Türk Yelken sporunun uluslararası alandaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serecek.

YELKEN SINIFININ ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞTIRILMASI

Şampiyona Başkan Büyükakın’ın çok önem verdiği yelken sınıfının ülkemizde yaygınlaştırılması, gençlerin özendirilmesi ve spor turizminin Kocaeli’nde desteklenmesi açısından önemli bir organizasyon olacak. Bu çabaların bir sonucu olarak Gençler Dünya Şampiyonası’nın Kocaeli'nde düzenlenecek olmasının yanı sıra şehrin su sporları alanındaki yatırımları dünya standartlarının üzerine çıkarak, hizmet çıtasını en yükseğe taşımış olacak.

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