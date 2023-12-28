Kocaeli'den keyifli yolculuk uygulamaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konusunda toplu taşımada getirdiği “Abonman İndirimli Kart Uygulaması” vatandaşlar tarafından ilgi görüyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da kentte yaşayanların hayatını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye aldı. Bunların en önemlilerinden birisi de kuşkusuz ulaşım konusunda toplu taşımada getirdiği “Abonman Kart Uygulaması” oldu. Geride bırakmaya hazırlandığımız yılın ulaşımdaki en önemli gelişmelerinden biri olan Abonman Kart Uygulaması Kocaelililerden yoğun ilgi gördü.

EKONOMİK ANLAMDA KATKI

“Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart itibarıyla devreye aldığı “Abonman İndirimli Kart Uygulaması” ile vatandaşlara ekonomik anlamda katkı sundu.

YÜZDE 44’E VARAN İNDİRİM

Abonman indirimli kart uygulamasından Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu sistemine kayıtlı olan öğrenciler, öğretmenler ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlar yararlanıyor. Abonman indirimli karta geçenler aynı zamanda yüzde 44’e varan indirimden faydalanıyor. Uygulamadan yararlanma hakkına sahip olan vatandaşlar, abonman indirimli kart uygulamasına büyük ilgi gösteriyor.

2023 yılında Kocaeli genelindeki özel ve resmi toplu taşıma araçlarında, tramvay taşımacılık hizmetlerinde ve deniz ulaşım araçlarında geçerli olmak üzere 212 bin 744 adet Kocaelikart düzenlendi. Ayrıca 548 bin 743 adet ulaşım kartının vizesi yapıldı. Bununla birlikte Mart 2023 tarihinde Kocaeli’nde ilk defa “Abonman İndirimli Kart Uygulaması” başladı. Abonman indirimli kart uygulamasından 139 bin 361 öğrenci, 6 bin 87 öğretmen ve 60 yaş üstü 13 bin 608 vatandaşımız yararlanarak Kocaelikartlarını yeniledi. Günlük ortalama 43 bin abonman indirimli kart binişi gerçekleştirildi.

Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının yüzde 98’inde elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi mevcut. Elektronik ücret toplama sistemiyle vatandaşlarımız sahip oldukları normal ya da kişileştirilmiş Kocaelikartlar, Temassız Kredi Kartı ve QR bilet ile toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor.