Kocaeli'den Hatay Defne'ye konteyner sahra

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD ile beraber 54 yataklı konteyner sahra hastanesi kuruyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD tarafından Hatay’ın Defne ilçesine 54 yataklı konteyner sahra hastanesi kurulacak.

Hastanenin yapılacağı alanda Kocaeli Büyükşehir ekipleri alt yapı çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sahra hastanesinin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Kocaeli Büyükşehir’in Defne’de kurduğu afet çadırı ve sıcak yemek dağıtımı çalışmalarını da inceleyen Bakan Koca, daha sonra bölgede arama kurtarma ve lojistik çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir personeliyle bir araya geldi.

ÇADIR KENT’TE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan iki depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay’ın Defne ilçesi oldu.

Defne’de görevlendirilen ve hızla bölgeye ulaşan Başkan Büyükakın ile Kocaeli Büyükşehir ekibi, ilçenin ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Bir okulun bahçesine afet çadırı kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ile beraber depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere bin adetlik çadır kent kurmak için çalışmalara başladı. Çadır kent alanında alt yapı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir, bir yandan da depremzedeler için konteyner sahra hastanesi kurulması amacıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD ile çalışma yürütüyor.