Kocaeli'den deprem bölgesine gidecek ayni yardımlar çıkışa hazır

Kocaeli'de deprem bölgesi için hazırlanan ayni yardımların toplanacağı eski Carrefoursa binasında hazırlıklar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki 10 ili birden etkileyen depremin ardından ilk harekete geçen illerden birisi de Kocaeli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri ve yardım tırı gece saatlerinde bölgeye yola çıktı. Kocaeli’den deprem bölgesine gidecek ayni yardımların toplanma merkezi olarak ise eski Carrefoursa binası belirlendi. Merkezde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Valiliği, AFAD, Büyükşehir, diğer kurumlarla vatandaşlardan gelecek yardımlar burada toplandıktan sonra, bölgeye ulaştırılacak.

ESKİ CARREFOURSA BİNASI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin ardından deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı. Battaniye, katalitik soba, gıda, giyim ve hijyen maddeleri gibi ayni yardımların toplanacağı yer de belli oldu. Eski Carrefoursa binası, yardım toplama merkezine dönüştürülüyor. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet bölgesi için toplanacak yardımlar AFAD ve Acil Durum Başkanlığının talimatları doğrultusunda depremden etkilenen illere sevk edilecek.