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Kocaeli'den damızlık koçlarda 2. etap dağıtım... 500 koç, 150 teke verilecek

GÜNDEM 11.03.2024, 12:23
Kocaeli'den damızlık koçlarda 2. etap dağıtım... 500 koç, 150 teke verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında, 123 koç Kocaeli’de üreticilere dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçilerde verimliliği artırmak için hayata geçirilen “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında, üreticilere damızlık koç desteği sağlıyor. Yüzde 50 hibeli desteğin ilk etabında 75 Merinos ırkı koç geçen hafta üreticilere teslim edilmişti.

Projenin ikinci etabında ise 123 koç, törenle üreticilere dağıtıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı devlet üretme çiftliğinde yetiştirilen 100 baş Karacabey Merinosu ırkı ve 23 baş Kıvırcık ırkı koç, projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle teslim edildi.

Dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

“ET VE SÜT ÜRETİMİNDE VERİMLİLİK ARTACAK”

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, burada yaptığı konuşmada, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla, çiftçilere, tarım ve hayvancılığa, hayata geçirdikleri çok sayıda proje ile ciddi destekler verdiklerini söyledi. Büyükşehir’in destekleriyle birlikte Kocaeli’de tarımsal ve hayvansal üretimin arttığını belirten Aydınlık, can suyu projelerle çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Daha önce damızlık manda vermiştik. Şimdi ise ‘Damızlık Koç Desteği Projesi’ ile üreticileri desteklemeyi sürdürüyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanmasıyla yerli koyun ve keçilerin et ve süt verimlerinin artırılması ve hayvan sürülerinin ıslahını amaçlıyoruz. Koçlar, tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı şekilde getirildi. Geçen hafta projenin ilk etabında 75 üreticimize Merinos ırkı koç teslim etmiştik. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden gelen talepler doğrultusunda, ikinci etapta yine kura yöntemiyle 100 baş Karacabey Merinosu ırkı ve 23 baş Kıvırcık ırkı koç üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek. Sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.”

TOPLAMDA 500 KOÇ VE 150 TEKE VERİLECEK

Toplamda 500 koç ve 150 tekenin verileceği proje, üreticilerden büyük ilgi gördü. Desteğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten yetiştiriciler, her zaman yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin damızlık koç desteğinden dolayı yetiştiricilerin çok memnun olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri yetiştiricilerin damızlık koç konusunda büyük sıkıntıları olduğunu, temin etmek için Bursa Karacabey’e, Bandırma’ya gitmek zorunda olduklarını ve büyük zorluklar çektiklerini belirten Çakır,  “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bu hizmeti çiftçilerimize ilaç gibi geldi. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu projelerin daha güzelleştirilerek devam ettirilmesini istiyoruz.” dedi.

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