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Kocaeli'den çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre dağıtımı sürüyor

GÜNDEM 04.05.2023, 09:44
Kocaeli'den çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre dağıtımı sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteği kapsamında, üreticilere ürünleri teslim ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla “2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi” kapsamında bu yıl meyve yetiştiriciliği yapan 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteği veriyor.

Bu kapsamda, desteğe yoğun ilgi gösteren üreticilere gübre dağıtımı sürüyor.

Türkiye’ye örnek olan projelerle Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için çiftçilere her türlü katkıyı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üretmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda proje ile üreticilerin yanında olan Büyükşehir, bu yıl da gübre desteğini sürdürüyor.

80 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ DESTEKLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibe destekli 2 bin ton zirai gübre (organomineral gübre) desteğinden bu sene meyve üreticiliği yapan 7 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje doğrultusunda, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

GÜBRELERİN DAĞITIMI SÜRÜYOR

Kandıra ilçesinde gübrelerin üreticilere dağıtımı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi eski itfaiye binası arkasındaki A Takımı hizmet binasının deposunda ise dağıtımlar devam ediyor. Desteğe büyük ilgi gösteren çiftçiler, yüzde 50 hibeli ödeme dekontlarını ibraz ettirerek, araçlarıyla gübrelerini teslim alabiliyor. Üreticiler, destek oldukça üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

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