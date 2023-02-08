Kocaeli'den bölgeye ekipler gitmeye devam ediyor

Kocaeli İtfaiyesi ve A Takımı’ndan oluşan ekipler, dualarla depremin büyük hasar verdiği Hatay’a uğurlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden gelen talep üzerine bugün de ekiplerini seferber etti. Kocaeli İtfaiyesi ve A Takımı’ndan oluşan ekipler deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Son hazırlıklarını tamamlayan arama kurtarma ekibi dualarla uğurlandı.

Hatay’a doğru yola çıkan Kocaeli İtfaiyesi ve A Takımı ekibi, 50 personel ve 6 araçtan oluşuyor. Tam donanımlı arama kurtarma ekibinin dışında 2 kamyon da yola çıktı. Araçlarda jeneratör, ağır hizmet hiltisi, bebek maması, çocuk bezi, kadın pedi, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, kumanya ve bebekler için ilaç ve tıbbi malzeme bulunuyor.