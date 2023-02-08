Kocaeli'den bölgeye 60 TIR ayni yardım gitti

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesi için toplanan yardım malzemeleri tırlarla afet bölgesine gönderiliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda, ayni yardım kampanyası yoğun bir şekilde devam ediyor.

Vatandaşların, STK’ların ve diğer kuruluşları tarafından deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yardımlar, eski Carrefour binasında tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderiliyor. Ayni Yardım Merkezi’nde vatandaşların getirdikleri yardımlardan oluşan toplamda 60 adet TIR deprem bölgesine yola çıktı.

AYNİ YARDIMLAR PAKETLENİYOR

Deprem bölgesine gidecek olan ve Kocaeli genelinden gelen battaniye, ısıtıcı, soba, gıda, giyim ve hijyen maddeleri, eski Carrefour Alışveriş Merkezi’nde kurulan Ayni Yardım Kabul Merkezi’nde toplanıyor. Ayni Yardım Kabul Merkezine gelen yardım malzemeleri, ürün çeşidine göre ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklenip, deprem bölgesine gönderiliyor. Ürünlerin ayrıştırılması, paketlenmesi ve tırlara yüklenmesinde, Büyükşehir personelleri, gönüllüler ve diğer vatandaşlar canla başla sabahlara kadar çalışıyor.

Kocaeli halkının tek yürek olup fedakarca pek çok farklı ürünü getirdiği ve görev yaptığı merkezden ilk etapta battaniye, yorgan, mutfak kiti, ısıtıcı ve çocuk bezi gibi acil ihtiyaç malzemeleri tırlarla Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’e gönderildi.