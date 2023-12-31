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Kocaeli'den 1,2 milyon Kw enerji tasarrufu

GÜNDEM 31.12.2023, 11:45
Kocaeli'den 1,2 milyon Kw enerji tasarrufu

Kocaeli’ni ışıl ışıl parlayan bir kent haline getirmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir, 2023 yılında 1.250.000 Kw/h enerji tasarrufu sağladıKOCAELİ (İGFA ) -  Uyguladığı modern aydınlatma sistemiyle Kocaeli’ni ışıl ışıl yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni sistem ile 2023 yılında ciddi bir enerji tasarrufu sağladı.

Vatandaşların geceleri daha rahat ve güvenli yürümelerini sağlamak amacıyla kentin neredeyse tüm caddelerine modern ve akıllı aydınlatma sistemi kuran Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, monte ettiği dekoratif aydınlatma direkleriyle caddeleri estetik ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturdu. Büyükşehir ekiplerinin uyguladığı yeni sistem hem enerji tasarrufu sağladı, hem de daha fazla aydınlık imkânı sundu.

LED ARMATÜR VE LED PROJEKTÖR DEĞİŞİMİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol sahaları, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları, otoparklar, yürüyüş yolları, sahil düzenlemeleri, parklar ve Derince tüneli gibi alanlarda LED armatür ve LED projektör değişimi yaparak enerji tasarrufu gerçekleştirdi. Böylece 2023 yılında yaklaşık 1.250.000 Kw/h enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİ

Büyükşehir, 2023 yılında Kocaeli genelinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda akıllı aydınlatma sistemi kurdu. Akıllı şehir aydınlatma çalışmaları çerçevesinde Sekapark’taki ekonomik ömrünü tamamlamış direkler değiştirilirken, yeni direk ve nema soketli armatür ile akıllı aydınlatma sistemine geçiş yapıldı. Akıllı aydınlatma ile armatürler uzaktan açılıp kapatılabiliyor, farklı kademelerde aydınlatma sağlanıyor, akım-güç-konum-arıza durumu gibi bilgilere anında ulaşılabiliyor.

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