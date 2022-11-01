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Kocaeli'deki 'Tarım Çalıştayı' 30 Büyükşehir'i buluşturacak

GÜNDEM 01.11.2022, 09:34
Kocaeli'deki 'Tarım Çalıştayı' 30 Büyükşehir'i buluşturacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, 2-4 Kasım’da "2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı"nı düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) -  Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities) tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 30 Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla “2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” düzenlenecek.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 2-4 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek çalıştayda ülke tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için istişarelerde bulunulacak.

Türkiye’deki tüm Büyükşehir Belediyelerinin tarım hizmetleri birimlerini bir araya getirerek, bilgi paylaşımı ve ortak proje gibi hedefler doğrultusunda kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin (Agricities) bu seneki tarım çalıştayı, Kocaeli’de gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) başta olmak üzere mazot, gübre, tohum, modern sera kurulumu ve meyve fidesi gibi çok sayıda desteklerle tarımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

BAKAN KİRİŞCİ DE KATILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin de katılacağı tarımsal tecrübelerin ve tekniklerin paylaşılacağı üç gün sürecek çalıştayda, daha iyi bir tarımsal biyolojik çeşitlilik, daha fazla besleyici unsurlar, tarım toplumları için gelişmiş geçim kaynakları ve daha dayanıklı sürdürülebilir tarım sistemi konularında sunumlar yapılacak.

Çalıştayda ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanları, ilgili daire başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla “Tarımda Yeni Nesil Uygulamalar”, “Tarımsal Örgütlenme ve İstihdam”, “Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Stratejileri” ve “İklim Değişikliğinin Tarımda Yarattığı Tehditler” konularında özel oturumlar düzenlenecek. Açılış programıyla ilk gün 10:00’da başlayacak Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nın son gününde sonuç bildirgesi yayınlanacak.

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