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Kocaeli'de zorlu mücadele

GÜNDEM 19.11.2023, 13:40
Kocaeli'de zorlu mücadele

AFAD’ın yaptığı fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından Kocaeli’ye ilk karın da düşmesiyle Büyükşehir ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadeleye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği’ne bağlı AFAD tarafından Meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonunda sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

AFAD’ın uyarısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçmişti. Soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte Kartepe ve Umuttepe’ye de ilk kar tanelerinin düşmesiyle Büyükşehir’e bağlı İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve İSU ekipleri, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve yolların açık tutulması için 7/24 görev başında mücadele ediyor. Yağış öncesinde 12 ilçede yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgara temizliklerini yapan Büyükşehir ve İSU ekipleri, motopomp ve kurtarma araçlarıyla da olumsuzluk yaşanan bölgelere müdahale ediyor. Olası bir su baskınında vatandaşların 112 ve 153 çağrı merkezlerine haber vermesi yeterli oluyor.

BAŞKAN: EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Olumsuz hava koşullarının bölgemizi etkisi altına almasıyla beraber ekiplerin harekete geçtiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Yoğun yağış ve fırtınanın şehrimizi etkisi altına almaya başladığı andan itibaren ekiplerimizi herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemesi için yoğun mesai harcıyor. Ekiplerimiz, şehrimizde oluşabilecek su ve sel baskınlarını önlemek için alçak kesimlerde gerekli tedbirleri alırken, aynı zamanda yüksek kesimlerde kar yağışına karşı da yolları gece gündüz açık tutmak için çalışıyorlar’’ dedi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk anında ALO 153’ü aramasını isteyen Başkan Büyükakın, Büyükşehir’e bağlı İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve İSU ekiplerinin 7/24 esasına göre koordineli şekilde çalıştıklarını da ifade etti. 

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