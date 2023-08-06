Kocaeli'de zabıta ve emniyetten motosiklet denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Emniyet güçleriyle birlikte Cumhuriyet Bulvarında motosiklet denetimi yaptıKOCAELİ (İGFA) - Araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanan sürücülere Kocaeli Büyükşehir Zabıtası geçit vermiyor. Bu kapsamda Emniyet ekipleriyle son yapılan denetimlerde sürücülere uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların şehrin her köşesinde gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlar, bisiklet yolları ve yürüyüş yollarında kullanımı yasak olan motosikletler için denetimlere devam ediyor. Yayalar için kaza riski de oluşturan bu motosikletlilere dur diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sürekli devriyelerle sürücülere geçit vermiyor.

CUMHURİYET BULVARINDA DENETİM Özellikle vatandaşların yoğun olduğu saatlerde motosikletlilerin araç trafiğine kapalı bölgeleri kullanmaması için denetimler devam ediyor. Yaya güvenliğini bozacak şekilde kuralları ihlal eden motosiklet ve mobilet sürücüleri için Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Emniyet ekipleriyle birlikte Cumhuriyet Bulvarında denetim yaptı.

Emniyet ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda sürücülerin araç kullanmaması ve kurallara uyması konusunda uyarıldı. Sürücüler ekipler tarafından araç yollarına yönlendirildi.