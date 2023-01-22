Kocaeli'de 'yeşil' kişi başına 13 metrekareyi aştı

Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 18 yılda 32 kat arttı. Son 4 yılda kente 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldıKOCAELİ (İGFA) - Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinse de Kocaeli, yeşil ve mavinin buluştuğu nadir kentlerin başında geliyor.

Çok sayıda doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kocaeli’nin kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise her geçen gün artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucu 2022 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13 metrekarenin üzerine çıktı. 2023 yılına da yoğun tempo ile başlayan Büyükşehir’in ilk hedefi bu miktarı biraz daha artırmak.

2004 yılında Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı yalnızca 0,4 metrekareydi. Aradan geçen 18 yıllık süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 32 kat artarak 13,05 metrekareye ulaştı. Millet bahçelerinin yanında çok sayıda park inşa eden, kent sakinlerini yeşille buluşturan farklı projelere imza atan Büyükşehir’in İzmit Millet Bahçesi, Karamürsel Millet Bahçesi, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı gibi dev projelerinin yapımı ise sürüyor.

SON 4 YILDA 5 MİLYON METREKARE

Kocaeli’de hâlihazırda açık yeşil alan miktarı 26 milyon 546 bin metrekare. 2022 yılında kente kazandırılan yeşil alan miktarı ise 1 milyon 86 bin olarak kaydedildi. Son 4 yılda Büyükşehir, yaklaşık 5 milyon metrekarelik yeşil alanı kent sakinlerinin hizmetine sundu.