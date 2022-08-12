Kocaeli'de yeni sezon öncesi balıkçılara destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Perşembe günü başlayacak deniz sezonu için gerekli şartları taşıyan balıkçılara destek paketi dağıtacak.KOCAELİ (İGFA)- Sanayi, teknoloji ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra Karadeniz ve Marmara Denizine kıyısı ola Kocaeli’nde balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak yeni sezona hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Perşembe günü başlayacak deniz sezonu için balıkçılara destek olacak.

Gerekli şartları taşıyan tekne sahiplerine bakım malzemesi (tekne macun ve boyası), koruyucu ekipman (balıkçı tulumu) ve Türk bayrağından oluşan destek paketi dağıtımı yapılacak. Destekten yararlanmak isteyen balıkçıların 15 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı olarak ilan etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya genelinde balık tüketiminin artırılmasına yönelik tavsiyede bulunulması balıkçılığın önemini ortaya koyarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni sezon öncesi balıkçıları sevindirecek.

DESTEK PAKETİ

2021 yılında meydana gelen müsilaj felaketi sonucu zarar gören balıkçıların desteklenmesine yönelik; uzunluğu 12 metrenin altındaki “Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi”ne (Yeşil Ruhsata) sahip, bağlama limanı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı olan ve “Mavi Kart” uygulaması kapsamında çevre duyarlılığı olan teknelerin faydalanabileceği tekne bakım malzemesi (tekne macun ve boyası), koruyucu ekipman (balıkçı tulumu) ve Türk bayrağından oluşuyor.

Destekten yararlanmak isteyen balıkçıların 15 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunması gerekiyor.