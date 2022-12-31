Kocaeli'de yaralı sürücüye ilk müdahale Zabıta'dan
Umuttepe’de meydana gelen kazada yaralan sürücünün ilk müdahalesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Umuttepe yolunda seyir halindeki motosikletli sürücünün yaptığı kaza sonrasında yaralının ilk müdahalesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta personelince yapıldı.
Alınan bilgiye göre öğle saatlerinde Umuttepe yolunda seyir halindeki motosikletli sürücü yoldan geçen köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaydedip motordan düşen sürücünün yardımına Kocaeli Zabıtası koştu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli Zabıta Memuru Burhan Tekin, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Daha sonra ambulans ekiplerine bilgi geçen Tekin, olay yerine ambulans çağırırken, olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
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