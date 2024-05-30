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Kocaeli'de urban kesim başvuruları 3 Haziran’da başlıyor

GÜNDEM 30.05.2024, 12:14
Kocaeli'de urban kesim başvuruları 3 Haziran’da başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Mezbahasında kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını internet üzerinden yapacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için vatandaşların hizmetine sunduğu modern mezbaha binası Kurban Bayramına hazır. İzmit İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiinde bulunan ve tam donanımlı teknolojik yenilikler barındıran kesimhanede Kurban Bayramı’nın birinci günü vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet verilecek. Bu yıl İzmit mezbahasında kurban kesimi yaptırmak isteyen vatandaşlar internetten başvuru yapacak.

SIRA NUMARASI İNTERNETTEN ALINACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmit, Kandıra ve Karamürsel’deki modern mezbahalarda kurban kesimi yapılacak. İzmit Mezbahasında kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 03-12 Haziran tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. İzmit Mezbahasına başvuru yapmak isteyenler; internet üzerinden “kocaeli.bel.tr” linkinde yer alan “Vatandaş Kurban Beyanı” formunu eksiksiz dolduracak ve ön kayıt işlemini tamamlayacak. Vatandaşlara başvuru sisteminde kabul onayı yapıldıktan sonra sistem tarafından otomatik olarak sıra verilecek.

DEKONTLARINIZI BU NUMARAYA ATIN

Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Vakıfbank E-5 İzmit Şubesi’nde İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan Türkiye Diyanet Vakfı İzmit İlçesi TR290001500158007317256985 nolu hesaptan büyükbaş kesimi için 3 bin 500 TL, küçükbaş için ise 800 TL yatırmaları gerekiyor. Ayrıca banka dekontunun altındaki açıklama kısmına kayıt yaptıran kişinin adı-soyadı, sistemden aldıkları sıra numarası ve kesim yapacağı mezbaha adı yazılarak dekontlarını 03 Haziran-12 Haziran tarihleri arasında 0531 882 58 88 numaralı telefona whatsapp yoluyla göndermeleri gerektiği belirtildi.

KANDIRA VE KARAMÜRSEL’DE ŞAHSEN BAŞVURU

Kandıra ve Karamürsel Mezbahalarında kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Türkiye Diyanet Vakfı İzmit İlçesi Kurban Komisyonu adına açılmış olan TR290001500158007317256985 nolu hesaba kesim ücretini yatıracak. Sıra numarası için vatandaşlar 10 Haziran 08.00 ile 12 Haziran 16.00 saatleri arası kesim bedeli dekontuyla birlikte Kandıra veya Karamürsel Mezbahalarına şahsen başvurmaları gerekiyor.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HİZMET VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmit, Kandıra ve Karamürsel mezbahalarında Kurban Bayramı Komisyon kararları doğrultusunda sadece bayramın birinci günü hizmet verilecek. 2024 yılı kurban kesim bedeli küçükbaş hayvanda 800 TL, büyükbaş hayvanda 3 bin 500 TL olarak belirlendi. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek.

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