Kocaeli'de ulaşımı kolaylaştırdı... Şimdi hedef KörfezRay'da

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı 15 dakikaya indiren tramvay hattı açıldı. Bakan Uraloğlu, hattın Ramazan sonuna kadar ücretsiz olacağı müjdesini verirken, Kocaeli Kuzey Metrosu'nu 26,8 kilometre uzunluğunda olarak yatırım programına alındığını da bildirerek, "İnşallah bu yıl ihalesini de yapacağız. Ve bitirdiğimizde de ismi KörfezRay olacak" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin şehir içi trafiğini ve Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi düzenlenen programla faaliyete alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende Bakan Uraloğlu, tramvay hattının bayrama kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Hattın ilk durağında yapılan törene Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye başkan adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

KOCAELİ’YE 264 MİLYARLIK YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı konuşmada, yeni tramvay hattının hayırlı olmasını diledi. Bakanlık olarak Kocaeli’ye 264 milyar liralık yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ulaşım imkânlarının çeşitli olması Kocaeli’yi çok avantajlı kılıyor. Yabancı sermayeleri ve işletmeler en çok Kocaeli’yi tercih ediyor. Uluslararası bir ticaret merkezi haline getirdik. İstanbul ve diğer komşu illerle bölünmüş yollarla bağladık. Kocaeli’yi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırdık. Gebze- Darıca metrosuyla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek yeni bir hat açıyoruz. Marmaray hattına da entegrasyonu sağlanacak.” dedi.

1,5 YILDA TAMAMLADIK

Bakan Uraloğlu, “Kocaeli’deki trafiğin daha da rahatlaması için raylı hatlarını üstleniyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattını hizmete almaktan mutluluk duyuyorum. 2022 yılının kasım ayında başladık. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Hattımız 5 istasyondan oluşuyor. Hattımız ile Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşüyor. Tramvay günde 15 bin kişiyi taşıma kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı.

5 istasyonu bulunan hattın günde 210 bin vatandaşı taşıyacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak dedi. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 416 Kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirerek, Kocaeli Kuzey Metrosunu 26,8 kilometre uzunluğunda olarak yatırım programına aldık. Bu yıl ihalesini de yapacağız. Bitirdiğimizde de ismi KörfezRay olacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’na seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Lojistik köy için önümüzdeki dönemde sizleri çok rahatsız edeceğiz. Bizi hiç geri çevirmediniz ama lojistik köy için de destek isteyeceğiz. Lojistik köy sadece bizim değil Marmara ve Türkiye’nin projesidir. Limanların dış ticaret hedeflerini tutturma konusunda da çok önemli. Bu konuda sizleri önümüzdeki süreçte çok rahatsız edeceğiz” dedi.

Yeni tramvay hattıyla birlikte, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olan hat günde 210 bin yolcu taşıyabilecek. Hat, Otogar İstasyonu’ndan Plajyolu Tramvay Hattı’na da entegre olacak. Hattın durakları Kanal Boyu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi duraklarından oluşuyor.