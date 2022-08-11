Kocaeli'de 'ulaşım ve lojistik ana planı'nda saha çalışmaları tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” işi kapsamında çalışmalara devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Ocak 2022 tarihinde başladığı “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” işi kapsamında mevcut ve yeni bilgilerin raporlanması için saha çalışmalarını tamamladı. Mart ve nisan ayı içerisinde toplanan verilerin ofis çalışmalarına devam ediliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında yüklenici firmayla düzenli olarak toplantılar yapılıyor. Saha çalışmaları sonrasında raporlama işlemleri ve sürecin yönetimi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda idare ve yüklenici ekipleri ile birlikte Ulaşım Ana Plan Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planı çalışması kapsamında İlçe belediyeleri ve ilgili paydaş katılımcılarına çalışmalar için brifing verilmesi planlanıyor.

İş planına göre mevcut verilerin güncellenmesi, sürücü, yolcu, yaya, bisikletli kullanıcı anketlerinin yapılması, karayolu kenarı sürücü anketlerinin yapılması, ağır vasıta odak sayım ve sürücü anketlerinin yapılması, karayolu hız etütlerinin yapılması, belirlenen kesit noktalarında doluluk ve sayım yapılması, Ulaşım Ana Planı Talep Modelinin Güncellenmesi çalışmaları tamamlandı. Lojistik modelin güncellenmesi çalışması devam ederken, ulaşım talep tahmin modeli hazır hale gelecek ve öneri alternatiflerle modelde test edilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yön vermek için hedef projeksiyonunu 2040 yılından 2053 yılına yükseltti. Daha çevreci ve sürdürülebilir bir Kocaeli için, kentin gelişmesine yönelik proje, yatırım vizyon perspektifindeki stratejik hedeflerle uygun şekilde güncellenecek.