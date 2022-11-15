Kocaeli'de Türk Sağlık-Sen ifşaya hazırlanıyor

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde usulsüz atama ve çalışanlara yönelik mobing şikayetlerinin dikkate alınmaması ile ilgili olarak işlem başlatmayanları ifşa edeceklerini açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker açıklamasında, sendika olarak üyelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın hastanelerden kolay, ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri ana prensibi olduklarını belirterekl, "Bunun gerçekleşebilmesi içinde kurumları yönetmek için görevlendirilecek idarecilerin liyakat ve ehliyet sahibi olması, kurumu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sevk ve idare edebilecek ki kurumda görev yapan sağlık personeli de, hizmet vatandaşımızda alanda mutlu olsun” dedi.



Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, "Usul yönünden eksik yapan akrabamızda olsa, göz yummamızı kimse bizden beklemesin. Her idarecinin görevini Kanun, Yönetmenlik ve yönergeler ile bellidir. Bizim görevimiz çalışanların iş barışı bozulmadan işyerlerinde huzur, için de görev yapmaları, onun için de bizim temel prensibimiz adalet ve kanunlardır” dedi.

Kurum çalışanlarına karşı yapılan usulsüz uygulama dolayısıyla depresyona giren ve psikolojik tedavi görenler bulunduğu gibi yapılan haksız ve usulsüz uygulamalar nedeniyle istifa veya sözleşmesini fesih ederek kurumdan ayrılmaların yaşandığına dikkati çeken Çeker, "Yaşanan usulsüz uygulamalar hakkında idareye dilekçe veren çalışanların dilekçelerindeki iddialar hakkında idare gerekli idari işlemleri başlatılmaması usulsüz uygulamanın tavan yaptığının göstergesidir” dedi.

Yaşanan usulsüzlükler ile ilgili olarak Rektör Sadettin Hülagü’ye ve Başhekim Zafer Cantürk’e dosya sunduklarını hatırlatan Çeker, "Her iki yönetici de dosyalar ile yakından ilgileneceklerini gereğini yapacaklarını söylemelerine rağmen bu zamana kadar bir arpa boyu mesafe kat etmediler. Kimse bizden çalışanların idareye iletmiş olduğumuz usulsüzlükleri görmezden gelmemizi de sumen altı etmemizi de beklemesin. Sendika olarak sorunları kamuoyu ile paylaşmadan idareye gereğini yapmaları için sorunları ilettik. Baktık ki, sumen altı ediyorlar. Bundan böyle her hafta madde madde bilgi ve belgeleri kamuoyu ile usulsüz uygulamaları paylaşacağımız gibi hukuki süreci de başlatacağız” diye konuştu.

Liyakate göre atama yapılmadığını öne süren Çeker, “Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sadece yöneticiler şemasına baktığınızda liyakate göre değil adamcılığa göre atamalar yapıldığını görebilirsiniz. Bu usulsüz atamaların vekaleten yapılması nedeniyle esasında Ek ödemelerin de yapılmadığı görebilirsiniz. Çalışanların usulsüz talimatlarına uymayanlara karşı tokmak salladıklarını biliyoruz. Bir çok sağlık çalışanı bu manada psikolojik tedavi de görmektedir. Biz bu tokmağı da kırmasını da biliriz. Tokmağı elinde tutan başhekim ve diğer idarecilere dur diyecek gerçek sendika olarak bu konuda Cumhurbaşkanlığı’na ve YÖK’e elimizdeki bilgi ve belgeleri de ileteceğimizi belirtmek isterim” dedi.