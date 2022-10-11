Kocaeli'de Türk Sağlık-Sen'den 'promosyon ihalesi' teşekkürü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bin 321 personeli ilgilendiren banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, ihale dolaysıyla İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’na teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, sorumluluk alanında bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleşen banka promosyon ihalesini takip etti.

İhale sonrasında Başkan Ömer Çeker yaptığı açıklamada, banka promosyon sözleşmesinin güncellenmesi ve günün şartlarına göre uyarlanması için kısa bir süre önce İl Müdürlüğü'ne yapmış oldukları resmi başvurunun olumlu görülerek ihalenin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çeker, ihale sürecinde İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu'nun çalışandan yana tavır koyarak ihaleyi hızlandırması ve bugün sonlandırmasından dolayı bin 321 kamu çalışanı adına Türk Sağlık-Sen olarak teşekkür etti.

3 YILLIĞINA 18 BİN 100 TL

Başkan Çeker, Müdür Tüylüoğlu'nun davranışının promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi ve yeni bir ihale yapılması için ayak direten diğer kurum amirlerine örnek olmasını diledi.

"Çalışanın hakkını da çalışana yine iade ederler" diyen Ömer Çeker, "İhalenin kapalı teklif bölümünde Vakıflar Bankası 8 bin TL, Ziraat Bankası 3600 TL, Halk Bankası 3750 TL, Yapı Kredi Bankası 10 bin TL ve İş Bankası 15 bin TL teklif verdi. En yüksek teklifi ise Yapı Kredi ve İş Bankası vermiştir. Yapılan açık arttırmada İş Bankası ile Yapı Kredi yarışmış olup en yüksek teklifi 18 bin 100 TL olarak İş Bankası vermiştir. Yapı Kredi Bankası ise 18 bin TL vererek daha yukarı çıkmamış ve ihaleden çekilmiştir” diye konuştu.

Bu arada çalışanlar adına hem Yapı Kredi Bankası'na, hem de idareye seslendiklerini ifade eden Çeker, "Yapı Kredi Bankası ile devam eden bir sözleşme var. Yapı Kredi Bankası daha önce ihaleyi aldığında çalışana vermiş olduğu 3 yıllığına 3060 TL’yi cezayı uygulamadan aynı sözleşme ile devam ederek, kurumunda uygun görmesi durumunda ilgili bankanın çalışandan bir talebi olmadan yenilemeyi sağlamasını talep ediyoruz.. Bu duyarlılığı banka yetkililerinden ve kurum amirinden de bu hususları göz önünde bulundurmasını, yada İş Bankasının cezai müediyeyi ve verdiği teklifi vermesini talep ediyoruz” dedi.