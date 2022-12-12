Kocaeli'de Türk Sağlık-Sen'den 'promosyon' açıklaması

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, İl Sağlık Müdürlüğü banka promosyon ihalesi iptal edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Çeker, "Perşembe'nin gelişi, Çarşamba’dan belliydi" yorumunda bulunarak "Sarı sendika şimdi ne yalan söyleyecek merakla bekliyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan yaklaşık 14 bin kişiyi ilgilendiren banka promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhale komisyon başkanlığını İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan’ın yaptığı banka promosyon ihalesi beklenen rakama ulaşmaması nedeniyle iptal edildi.

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker konu hakkında yaptığı açıklamada, personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için açılan ihalenin idare tarafından iptal edildiğini belirterek, "Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Ziraat Bankası ile yapmış olduğu promosyon sözleşmesinin revize edilmemesi nedeniyle bugün saat 10.00 da İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirmiş olduğu ihaleye bankalar tarafından gerekli ilgi gösterilmedi. İhaleye sadece dört bankanın katılmış olup teknik şartnamede yazılan rakamdan düşük vermeleri neticesinde ihale İl Sağlık Müdürlüğünce iptal edilmiştir” dedi.

Başkan Çeker açıklamasının devamında ise, “İhaleye katılan İş Bankası 15 bin 750 TL, Yapı Kredi Bankası 12 bin TL, AK Bank 11 bin TL., TEB 9 bin TL teklif vermiştir. İhale Teknik Şartnamesinde taban fiyat olarak 20 bin 500 TL belirlenmiştir. Yapılan ihale il Sağlık Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşlarını ilgilendirdiği için çalışanlar bu ihalenin sonucunu merakla beklemekteydiler. Bir atasözü vardır, Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir. Bu sonuç çalışanlar adına sürpriz oldu. Yetkililer zamanında ihaleyi yapsalardı idare çalışanlara karşı bu mahçubiyeti yaşamayacaktı. Çalışanlarda yüksek miktarda promosyon ücreti alacaktı. Ülke geneline baktığımızda diğer illerde çalışanlara promosyon ücreti adı altında ödenen ekonomik meblağlar yüksek” diye konuştu.

Çeker, Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak biz her zaman gerçekleri söylemeye devam edeceklerini belirtti.