Kocaeli'de Türk Sağlık-Sen'den 'harekete geçmeli' çağrısı

Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanların Taban ve Tavan Ek Ödemeleri (Döner Sermayeleri) hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Çeker şubede basın açıklaması yaptı.KOCAELİ (İGFA) -Yüksek ÖğretimKurumuna (YÖK) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanlarının Ek Ödeme değişikliği ve Taban Ek Ödemelerinde değişiklik yapılması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Baş Temsilci Özlem Çağın, Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül, üye Fehmi Can Aktürk ile birlikte şubede basın açıklaması yaptı.

Çeker, açıklamada Kanunla yapılan Ek Ödeme değişikliğindeki düzenlemenin çalışma hayatına uyarlana bilmesi veyeni Ek Ödeme Yönetmenliği'nin yayınlaması için YÖK harekete geçmeli çağrısında bulundu.

96 BİN 900 KAMU GÖREVLİSİ MAĞDUR!

Şube Başkanı Ömer Çeker, “15 Mayıs 2022 tutanaklarına göre Ülke genelinde YÖK’e bağlı faaliyet gösteren Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İle Diş Fakültelerinde 96 Bin 900, Kocaeli Üniversitesinde ise 1940 Kamu Görevlisi görev yapmaktadır. Kamu işvereni Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 23 Haziran 2022 Tarih ve 31875 Sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yapılan düzenlemenin kurumlarda uygulana bilmesi için YÖK.Yeni EKÖdeme Yönetmenliği yayınlaması gerekir iken, yeni yönetmenliği yayınlamadığı için 96 Bin 900 Kamu görevlisi mağdur etmiştir. YÖK Ek Ödeme değişikliği ve Taban Ek Ödeme için harekete geçmeli yeni yönetmeliği vakit geçirmeden yayınlayarak çalışanların mağduriyetine son vermelidir" dedi.

Taban Ek Ödemede 250-800 TL arasına sıkıştırılan tüm meslek mensupları için bu ücretlerin makul bir düzeye çıkarılması zaruri olduğunu vebu durumun düzeltilmesi gerektiğini daha önce çeşitli platformlarda ifade ettiklerini anımsatan Çeker, "Daha önce Hastanelerde ve Diş Fakültelerinde görev yapan kamu görevlilerinin Sabit Ek Ödemeleri, çalışanların katkıları ile elde edilen Döner Sermaye gelirlerinden ödenmekte idi. Bu durum hastaneleri ekonomik olarak sıkıntıya sokmaktaydı.Bu nedenle Kurumlar çalışanların hak etmiş oldukları döner sermayeleri ya hiçödememekte yada cüzi bir miktar ödemekte idi. 23 Haziran 2022 Tarih ve 31875 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile Çalışanların sabit Ek Ödemeleri merkezi bütçeden ödenmeye başlanması ile hastanelerin bütçesinde hatırı sayılır para birikmeye başlandı.İddialara ve rivayetlere göre geçtiğimiz ay Kocaeli Üniversitesine bağlı faaliyet gösterenAraştırma ve Uygulama Hastanenin bütçesinde yaklaşık 4 ile 5 Milyon TL, Olduğu halde mevcut yönetmenliğe göre çalışanların Döner Sermaye Ek Ödemeleri neden tavandan ödenmedi? Çalışanlar bu sorunun cevabını merakla beklemektedirler. Konu hakkında yetkililer açıklama yapmalıdır. Türk sağlık Sen olarak sorunların takipçisiyiz” diye konuştu.