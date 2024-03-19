Son Dakika

Kocaeli'de tramvay kapasitesi iki katına çıkacak

Tramvaylarda kapasite artırımına gideceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bir yıl içerisinde çift tramvaylarla çalışmaya başlayacağız” dediKOCAELİ

GÜNDEM 19.03.2024, 17:57
Kocaeli'de tramvay kapasitesi iki katına çıkacak

Tramvaylarda kapasite artırımına gideceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bir yıl içerisinde çift tramvaylarla çalışmaya başlayacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaşımpark önünde yeni tramvay araçlarının tanıtımını yaptı. Tramvaylarda kapasite artırımına gideceklerini belirten Başkan Büyükakın, “2024 Aralık ayından itibaren kuplaj çalışması yapılmış çift tramvaylarla çalışmaya başlayacağız” müjdesini verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya stat bölgesine uzanacak tramvay hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların konforlu ulaşımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 adet yeni tramvay aracı satın aldı. Büyükşehir Belediyesine teslim edilen 2 tramvay aracı Başkan Büyükakın’ın katıldığı programda raya indirildi. Ulaşımpark Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve Ulaşımpark personeli katıldı.

“KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ”

Yeni alınan 10 tramvaydan teslim edilen ilk ikisinin devreye alındığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Alikahya tramvay hattı bittiğinde 3.8 km’lik bir tramvay hattı mevcut güzergahımıza eklenecek. Bu çalışma tamamlandığında 90 bin yolcu taşınmış olacak tramvay hatlarımızda. İlk başladığımız zaman tramvay hattının 14 bin yolcu taşıması ön görülüyordu. Kısa sürede bu rakamların üzerine çıkıldı. Alikahya tramvay hattı projesiyle birlikte mevcut tramvay duraklarında da bir çalışma yapıyoruz. İstasyonlarımızı genişleteceğiz. Uç uca eklenmiş 2 tramvay sığacak hale getireceğiz” ifadesini kullandı.

“1 YIL İÇERİSİNDE DURAKLAR BÜYÜYECEK”

Konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “İstasyonların genişlemesiyle bu istasyonlara uygun tramvay araçları sipariş ettik. 10 adet tramvay aracı satın aldık. Bugün ikisi bizlere teslim edildi. Önümüzdeki süreçte 8 araç daha teslim edilecek. Mevcut istasyonlarımızda kuplaj çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Bununla birlikte 2024 yılı aralık ayı itibariyle tramvaylarımız ikili şekilde çalışmaya başlayacak. Tramvayda günlük 70 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu rakamlar da katlanacak. Biz toplu taşıma içerisindeki raylı sistemlerin payını arttırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

İLK SÜRÜŞÜ BAŞKAN BÜYÜKAKIN YAPTI

Konuşmanın ardından teslim alınan 2 tramvay aracı raya indirildi. Araçta ilk test sürüşünü Başkan Büyükakın yaptı. 28 ile 33 metre uzunluğunda olan yeni araçlar mevcut hat üzerinde tekli ve çiftli çalışabilecek.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13