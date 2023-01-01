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Kocaeli'de trafik güvenliğine 'akıllı' atak

GÜNDEM 01.01.2023, 10:44
Kocaeli'de trafik güvenliğine 'akıllı' atak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için 2022 yılında akıllı ulaşım sistemleri kurduKOCAELİ (İGFA) - Ulaşım alanında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik güvenliği için paydaş kurumlarla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu gerçekleştirildi. Akıllı ulaşım sistemleri ile ana akslar gözetim altında tutuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için yeni projeleri bir bir hayata geçirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı takip ediliyor.

Sorunlara zamanında müdahale edebilmek için yüksek çözünürlüklü 110 adet trafik izleme kamerası devreye alındı.

Trafik izleme kameralarının görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD gibi birimlerinde hizmetine sunuldu. Ayrıca 150 kameranın montaj ve test süreci devam ediyor.

Yılbaşından kısa bir süre sonra 150 kamera daha sisteme dahil edilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Kocaeli Üniversite iş birlikteliğiyle Kocaeli geneli ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğunun anlık tespiti amacıyla 40 adet bluetooth tabanlı sensörün kurulumu gerçekleştirildi.

Sensörler ile ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğu anlık ölçülüyor.

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